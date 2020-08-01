美國免疫學家福奇質疑中俄疫苗的安全性

美國免疫學家福奇（Anthony Fauci）本周五在國會聽證會上，對俄羅斯和中國目前正在開發的疫苗的安全性表示了懷疑。他稱，他希望中俄的疫苗給任何人接種之前，因該先測試。

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美國國家過敏和傳染病研究所主任福奇7月31日在美國國會聽證會上被問及，如果中國或俄羅斯的疫苗先研製出來，美國是否可以使用中俄疫苗？他的回答是不可能。他表示，美國將不用依賴其他國家提供疫苗。

面對國會的議員們，福奇說：我真希望中國人和俄羅斯人在給任何人注射之前，先測試他們的疫苗。他並補充說，我認為，在測試之前，就聲稱已準備好分發疫苗，這起碼是有問題的。福奇的言外之意被認為是懷疑俄羅斯和中國的疫苗可能缺少一個臨床測試階段。法新社說，福奇被認為是美國冠狀Covid-19大流行中的科學理性聲音。

中國疫苗的安全性能尚不清晰。據法新社的消息說，中國疫苗儘管最終測試階段尚未開始，中國軍方已在6月底批准了在其部隊中使用。針對美國官員指控兩名中國公民黑客盜竊美國莫德納公司冠狀疫苗諮詢，中國外交部發言人汪文斌昨天表示，中國疫苗處在領先地位，不需要“偷竊”，他還強調，反而是我們擔心被其他國家偷竊。有專家指出，中國由於感染者大幅減少，疫苗第三期測試無法在國內進行，需要與外國合作。

莫斯科當局則宣布從9-10月開始工業量產疫苗，並在未來10個月，進行大批量接種。俄羅斯副總理戈利科娃（Tatiana Golikova）告訴普京，俄羅斯開發的兩款疫苗是當今最有前途的。