兩名美國宇航員搭乘馬斯克的龍飛船正返回地球途中

首次搭乘馬斯克商業飛船SpaceX龍飛船上太空的兩名美國宇航員，目前正在返回地球的途中，定於今天抵達，預定降落地點在墨西哥灣。

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兩位美國宇航員鮑勃-本肯（Bob-Behnken）和道格拉斯-赫爾利（Doug-Hurley）正在返回地球途中。他們乘坐同樣的飛船，預計今天國際標準時間18點41分降落在弗羅里達以西的墨西哥灣。如此可避開佛羅里達東岸的暴風雨天氣。

之前，他們在8月1日國際標準時間23點34分，在黑暗的太空中，緩慢順利的與太空站脫離。美國航天局Nasa在推特上說，現在他們開始返航了。這是美國中斷向太空運載宇航員10年後，首次恢復往返太空。不同的是，現在是由科技奇才馬斯克的“龍”飛船負責運載任務。

法國宇航員托馬斯-佩斯凱（Thomas-Pesquet）定於明年春天乘SpaceX龍飛船再次前往國際空間站。之前他在2016-2017年搭乘俄羅斯聯盟-03號太空船去過一次國際空間站，在那裡工作了200多天。

有消息說，馬斯克今年年初曾表示，他的龍飛船可在2050年之前將100萬人送上火星。他計畫每年建造100艘“星際飛船”，每當地球和火星軌道同步時，就把10萬人送上火星。