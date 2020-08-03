中國漁船開啟年度大捕 大量塑料垃圾登陸 引厄瓜多爾“官方不適”

大約兩周之前，厄瓜多爾政府海軍發出警告，稱大部分屬於中國的約260艘漁船現身科隆群島附近，這引發了厄瓜多爾政府的“官方不適”。

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科隆群島又名加拉帕戈斯群島，是厄瓜多爾在太平洋東部的一個珍貴的火山群島，距離南美洲大陸越一千公里，是列入聯合國教科文組織的第一處世界遺產，達爾文曾經在1835年在此處展開了進化論的關鍵調查。西班牙大報“國家報”近期報道，本次現身科隆群島附近的漁船數量總共約260艘，其規模堪比“一座海上漂浮城市”，大部分來自中國，但也有部分打着利比里亞和巴拿馬的旗幟。這些漁船現身的地方距離科隆群島和厄瓜多爾本土這兩個厄瓜多爾的管轄區域均約300公里左右，屬於國際海上走廊。

事實上，厄瓜多爾海軍發出上述警報，是在7月16日，但直到這周，此事才發酵上升為外交問題。厄瓜多爾防部長抱怨稱，“這種情況每年都會出現，大批漁船會進入科隆群島水域最靠外的一圈，逼近厄瓜多爾專屬區…2019年，中國的漁船數量達到245艘”。但由於這些漁船現身的地點不在科隆群島專屬經濟區之內，厄瓜多爾政府能夠開展的行動非常有限。另外還有批評聲音指出，中國對厄瓜多爾的45億英鎊基礎設施貸款，也“令厄瓜多爾政府對中國漁船有口難言”。

7月29日，美國國家安全委員會發推表示支持厄瓜多爾，反對任何直接威脅到其經濟，環境主權的侵犯行為。美國國務卿蓬佩奧也表示，“美國堅定支持厄瓜多爾，反對非法，未經管理的捕撈”。

英國每日郵報報道稱，今年“大小堪比足球場的”中國漁船“夜以繼日地搜刮海洋生物，主要目標是鯊魚，來滿足中國大陸人和香港人的口腹之慾”，“除了鯊魚之外，也不放過任何諸如烏龜和鳥類等群體”。另外還有寫着中文的塑料瓶被衝上岸，每日郵報表示，這些塑料瓶來自中國漁船上的船員，“每天都會有這種塑料瓶‘登陸’”，“專家群認為，中國船員每天向海里扔的塑料瓶子數量高達兩萬五千隻”。

厄瓜多爾政府還對2017年的情況做了回顧，稱當年中國一艘漁船駛入了厄瓜多爾水域，政府對其進行了攔截，發現船上有打撈的300噸野生動物，大部分都是瀕危物種，其中包括雙髻鯊。另外2016年，中國漁船還遭到了阿根廷海警的追捕，一艘漁船沉沒，阿根廷方面指責中國漁船在附近進行非法捕撈。