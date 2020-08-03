封殺或收購二選一：美國政府幾天內定調TikTok命運

自從上周五以來，字節跳動面臨的壓力只增不減。8月2日星期一，美國國務卿蓬佩奧宣布，特朗普總統即將在接下來的幾天之內宣布對抖音國際版（TikTok）等“與中國公司有關聯的應用軟件”採取何種行動。前一天，美國財長姆努欽也通過美國廣播公司新聞節目表示，由於引發美國國家安全的隱患，TikTok在美國“面臨著要麼遭到封殺，要麼被收購這個二選一的抉擇”。

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在對華商貿與政治緊張局勢全面張開的大背景下，華盛頓對中國監控滲透的擔憂很快把指責推向了實際行動，但TikTok一直堅持否認這些指控，表示公司與中國政府並不進行任何數據共享。剛剛過去的周六，抖音美國分部負責人瓦妮莎-帕帕斯表示，“我們哪都不去，這一應用軟件將為了用戶，繼續留在美國…並將在未來3年之內在美國創造1萬個就業崗位，同時打造最安全的應用軟件”。

除了TikTok，美國國務卿蓬佩奧還特別提到微信，稱其“直接向中國共產黨發送用戶的相關數據，包括用戶的地址，電話號碼，朋友名單，以及聯繫人”。蓬佩奧表示，“長期以來，對於這種軟件，美國的態度一直都是，如果這些軟件的目的就是為了人們的娛樂，使人們開心，或者是為了賺錢盈利，那麼可以對其採取寬容態度”。但就像美國財長姆努欽所說，“現在財政部下屬負責調查外國投資對美國風險的機構已經對TikTok啟動詳細調查，財政部上下達成了意見共識，那就是，這一款應用軟件不能維持現狀，因為它有可能直接發送1億美國人的信息”，“因此要麼選擇出售，要麼選擇封禁，必須做出選擇，TikTok必須做出改變”。

但是根據紐約時報的消息，特朗普對美國公司收購TikTok持反對意見，華爾街日報也報道稱，由於特朗普上周五做了上述評論，微軟與抖音美國部分的收購談判被按下了暫停鍵。但微軟表示，談判將繼續，預計今年下半年完成收購。具體內容請關注本台今日的要聞解說。