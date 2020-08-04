法國暫擱置不批與香港引渡協議了 中國堅決反對

星期一，法國外交部宣布，暫停法國與香港之間的引渡協議批准工作。8月4日星期二，中國表示，堅決反對巴黎方面這一決定。

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法國外交部表示，香港國安法是一個“斷裂切割”，令1997年香港從英國回到中國之後繼承下來的框架無所適從，令人懷疑一國兩制系統，以及對香港高度自治，高度自治之下享有的基本自由，且香港國安法直接影響到了法國人和法國公司。鑒於此，歐盟決定，共同面對香港出現的新狀況：歐委會7月18日對香港問題表達了嚴重關切，重申歐盟支持香港高度自治，決定在歐盟與香港之間存在合作的不同領域，例如簽證，人員流動，學生獎學金，大學交換項目，部分敏感技術或者裝備的出口，引渡協議，其他協議等方面着手，採取協同行動。有關最後這一點，即引渡協議的進展，法國曾經在2017年5月4日，與香港特別自治區簽署了引渡協議，法國目前將不會進行這一協議的批准工作。法國外交部還表示，已獲悉香港政府決定推遲舉行立法選舉，法國重申，儘快在能夠保障真誠民主訴求的情況下，在香港基本法保障的權利與自由之下舉行選舉，至關重要。

星期二，中國外交部對法國上述聲明做了回應，中國外交部表示，堅決反對巴黎方面暫停批准引渡協議的錯誤決定。中國外交部發言人汪文斌在當天的例行記者會上表示，法國有關香港的這一決定，屬於干涉中國內政，中國堅決反對。在法國之前，已經有加拿大，英國，澳大利亞，德國，新西蘭等多國，在最近幾個星期宣布了針對香港引渡協議的類似決定。