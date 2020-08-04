納瓦羅抨擊微軟參與建造中國防火牆：若接手TikTok先應減少在華資產

美國白宮貿易顧問彼得·納瓦羅（Peter Navarro）近日在接受福克斯新聞和美國有線電視新聞網（CNN）採訪時，當談及抖音國際版TikTok在美運營的未來問題時表示，如果微軟決意收購TikTok，其應不妨先減少在中國的資產。他還批評微軟等美國公司參與幫助北京當局建造網絡防火牆的行為。

廣告 繼續瀏覽後續

納瓦羅稍早時在接受福克斯新聞採訪時表示，任何有可能收購TikTok並在中國擁有商業業務的公司都可能成為問題。他強調，“雖然TikTok看似來很好玩，但用戶在註冊後所有的信息都可能直接送給中國共產黨、中國軍隊和中國政府”。納瓦羅稱，中國官方可以通過使用這些社交媒體應用竊取用戶的個人信息、商業信息。他還稱，中方用這些應用程序對用戶的行動進行跟蹤、觀察和監視。他表示，特朗普總統在對此加以了解後與其內閣中包括蓬佩奧國務卿在內的官員都認為這是一個對美國國家安全的威脅。他並呼籲，美國民眾支持特朗普可能採取的禁止TikTok的決定。他聲稱，中國為此僱傭了一幫美國說客和一個TikTok的美國“傀儡”CEO，讓人們覺得是TikTok是無害的。他則告訴美國民眾不要相信這樣的說法。

採訪中，納瓦羅還稱，最近有一個“惡毒的風聲”被傳出，就是有關微軟試圖收購TikTok在美業務的消息。他稱，這是在試圖將特朗普向牆角逼。對此，他則批評微軟不但是中國軍方和政府使用的軟件供應商，還幫助建造了一個強大的中國網絡防火牆。他強調，“這一防火牆則被當局用來進行對中國民眾的監視、跟蹤和審查，甚至有時採取關押措施”。納瓦羅稱，因此美方在處理這一問題上應該十分小心，並舉例稱印度莫迪政府已經禁止了數十個中國的應用程序。他續稱，“（我們的）這位總統和白宮將採取的措施是，對任何將美國人的信息發送到中國境內服務器的軟件進行審核”。他聲稱，“它們將遭到審核，如果它們將信息傳到中國的服務器，它們則不應為美國人民服務”。

納瓦羅隨後在CNN的採訪中還提到，不單是微軟公司以及美國的思科、雅虎和谷歌這四家公司，都曾幫助中國當局構建了監控網絡和民眾的防火牆。他補充說，在中國現存的美國瀏覽器Bing搜索就是微軟的產品，“那裡有可疑的問題”。他另指，“如果用戶在中國使用同為微軟旗下的Skype進行視頻呼叫，中共則對此有所監聽”。他提出，如果微軟收購了TikTok的業務是否會被統戰。於是，他給出的建議是，微軟應該減少一些在中國的資產。

另據路透社的報道指，微軟在中國雇有超過6000名員工，並在北京、上海和杭州都擁有辦公室。儘管微軟在中國的運營已有十年多歷史，但中國業務的收入僅占公司總收入的1%多一點，微軟總裁兼首席法務官布拉德·史密斯（Brad Smith）在1月份的一次大會上提到。現在，微軟也通過與本地數據服務供應商21Vianet合作，積極在中國推廣Azure雲服務。

不過，微軟在北京的研究中心是重點。該中心已經培養出大量人才，他們如今已是阿里巴巴、字節跳動、小米和面部識別獨角獸創企Sensetime和Megvii等公司的高管。該中心也是引用次數最多的AI論文“ResNet”的發源地。此前據知情人士透露，特朗普總統已經同意寬限45天時間，讓字節跳動與微軟協商短視頻應用TikTok的出售事宜。

據悉，微軟在一份聲明中回應指，“微軟完全理解應對總統擔憂的重要性。” “它致力於收購TikTok，及接受全面的安全審查，並為包括美國財政部在內的美國提供適當的經濟利益。”