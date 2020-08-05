貝魯特爆炸死傷飆升 30萬人無家可歸 爆炸元兇或是近3千噸硝酸銨

黎巴嫩首都貝魯特港口地區8月4日連環巨大爆炸致死人數已經飆升超過100人，近4000人受傷，30萬人無家可歸；而由於斷電，搜救和死傷人數統計工作難上加難，又加上失蹤人數眾多，死傷統計預計還會攀升。

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本次爆炸距離貝魯特市區160公里，聲響甚至傳到了塞浦路斯，當地民眾紛紛表示令人想起1975-1990年之間的內戰，當時首都經常出現汽車爆炸。8月5日星期三，法國總統府愛麗舍宮宣布，為了幫助黎巴嫩抗災，法國派遣55名安全人員，兩架軍用飛機，15噸物資，6噸衛生用品前往援助，這批人員和物資預計星期三下午抵達貝魯特，之後還會有十多名急救人員和醫生前往貝魯特，增援當地醫院。此外，愛麗舍宮還強調，爆炸發生的當天晚間，法國在聯合國駐黎巴嫩的臨時部隊已經加入救援行動。

有關本次貝魯特慘重爆炸的起因，黎巴嫩政府暫時沒有給出具體信息，但路透社貝魯特站引述多位安全消息人士和當地媒體的話說，港口的棚子里進行的焊接工程引發了爆炸。黎巴嫩總統表示，事發地的棚子里儲存着大量危險的化學品，有共2750噸的硝酸銨，這種化學品主要用來製造化肥，但也可以製造炸彈。這2750噸的硝酸銨在該地已經在港口存放了超過6年，但沒有任何特殊的安全防護措施，對此總統表示無法接受，並在星期三召開了部長級特別委員會。