黎巴嫩首都貝魯特發生大爆炸 已致73人死亡3700逾人受傷

黎巴嫩首都貝魯特東北部的港口地區周二發生了兩個劇烈爆炸。據該國衛生部門最新公布的消息顯示，爆炸已造成超過73人死亡，3700多人受傷。

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第二次爆炸後向天空發射了巨大的橙色火球，緊接着是龍捲風般的衝擊波將港口夷為平地，並席捲了整個城市。爆炸產生的衝擊波粉碎了數公里之外的窗戶。

黎巴嫩總理哈桑·迪亞卜（Hassan Diab）介紹稱，已經在港口倉庫中存儲了多年的2750噸農業肥料硝酸銨在港區炸毀，引發了一場“一切意義上的災難”。

迪亞卜表示，“今天發生的事情沒人負責就不算完事。” “應對這場災難負責的人將為此付出代價。”他說。根據此前當局安全人士介紹，爆炸地點存放着多年前被沒收的爆炸物。事發不久後，法國、美國和以色列等國都相繼表態與黎巴嫩同在，並願意提供支持。法國總統馬克龍周二傍晚通過推特表示，“法國將永遠與黎巴嫩站在一起。從法國出發的救援和援助已在抵達的路上”。

在當天的白宮疫情簡報會上，美國總統特朗普將貝魯特發生的致命爆炸事故描述為一場“可怕襲擊”。當記者問特朗普是如何得出這個結論時，他表示，“看起來像是爆炸……我見了一些我們偉大的將領們，他們似乎覺得這是一場（襲擊）。”“根據他們的說法，他們似乎認為這是一場襲擊，是某種炸彈（爆炸）。”

另據天空新聞阿拉伯台消息，黎巴嫩最高防務委員會就該國首都貝魯特港口區發生爆炸事件召開緊急會議，宣布貝魯特為緊急地區。該國最高防務委員會還建議總理迪亞卜宣布首都貝魯特進入緊急狀態。此外，還有報導指，迪亞卜的妻子和女兒也在爆炸中受傷。