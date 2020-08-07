特朗普簽署政令禁止與抖音和微信進行任何交易

美國總統特朗普簽署政令禁止美國個人和實體與抖音TikTok和微信WeChat的母公司交易，45天後生效。2020年8月6日

美國總統特朗普周四８月６日簽署政令，禁止美國的個人和實體與抖音（TikTok）和微信（WeChat）的母公司“字節跳動”及“騰訊”進行任何交易。該禁令４５天後生效。微信的12yi用戶絕大多數是中國人，但騰訊給微信設置了12種語言。

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特朗普指控抖音視頻軟件危害美國的國家安全。雖然沒有公布證據，但在中美貿易和政治緊張事態的背景下，特朗普稱抖音海外版為北京當局搜集美國用戶的諮詢和數據。此前，備受年輕人喜愛的抖音已被美國國會通過法律禁止安裝在美國政府部門人員的手機上。

特朗普還指控抖音和微信對中共認為的政治敏感內容進行審查封鎖，並可能被用於傳播虛假信息的活動。

不過，特朗普本周一表示接受由一家美國公司收購抖音TikTok的可能性，但交易必須在9月15日之前完成。微軟公司正在與抖音的母公司“字節跳動”進行收購談判。

特朗普簽署的政令也涉及微信的母公司騰訊。微信擁有超過１２億用戶，其中絕大多數是中國人。不過微信設置了１２種語言。騰訊與臉書在股市的分量勢均力敵。

法新社說，微信在疫情初期封鎖任何與冠狀病毒有關的內容。該行為被多倫多大學附屬的信息控制機構“公民實驗室”（Citizen Lab）揭發出來。