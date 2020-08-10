白俄總統盧卡申科高票連任 首都爆發騷亂暴力

根據8月10日星期一早間白羅斯官方初步計票結果，現任總統盧卡申科在昨天的民眾投票當中獲得80.23%的支持率，勝選總統。

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盧卡申科的主要對手，反對派領袖，英語教師提哈諾夫斯卡婭，官方計票顯示她只獲得9.9%的支持票。盧卡申科在位已經26年，將開啟他的第6任期，星期一，俄羅斯總統普京向盧卡申科致函祝賀，克里姆林宮稱“希望在盧卡申科下一任期當中，俄白兩國關係更進一步”。而就在本次大選之前，盧卡申科一直譴責俄羅斯這個傳統盟國，試圖干預白羅斯大選。

落選後的反對派候選人提哈諾夫斯卡婭則認為自己從實質上獲得了大多數選民的支持，她表示，將等待官方最終結果，之後再決定下一步行動。周日晚間，在初步計票結果出爐之後，白羅斯首都明斯克和其他城市街頭爆發警民對峙，數千名白羅斯人拒絕承認盧卡申科勝選的結果。根據非政府人權組織“維亞絲納”的報告，當天夜間明斯克的警民對峙造成至少一人死亡，數十人受傷，稱這名年輕的死者在勝利大道上遭到車輛撞擊，腦部有致命傷，傷者則已經被轉移到了明斯克的醫院。同樣來源的數據顯示，周日白俄羅斯全國至少有300人被逮捕，其中152人在明斯克被捕，防暴警察通宵在明斯克街頭試圖驅散聚集抗議的人們。但白羅斯內政部一名發言人則堅持表示，示威活動當中無人死亡。法新社明斯克站表示，當天夜間白俄羅斯全境通訊受嚴重干擾，網絡非常慢，甚至中斷。反對派媒體譴責政府有意而為之。而白羅斯官方調查委員會主席則警告稱，“警方準備好動用一切可能的力量，捍衛國家憲法秩序”，同時表示，已經開始對被捕者，對警察施暴者展開調查。星期一，白羅斯內政部宣布，全國33個城市昨日夜間爆發未經允許的遊行，共約3000人被捕，超過50名公民，以及39名警察受傷，部分人已送醫治療，“但沒有人員死亡”。盧卡申科本人則堅稱“星期天局面沒有失控過，沒有發生騷亂”。