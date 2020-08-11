普京稱俄完成全球首個新冠疫苗 但世衛警告其仍處臨床第一階

8月11日星期二，俄羅斯總統普京宣布俄已經完成“世界上第一個新冠病毒疫苗”的註冊程序，明年1月1日起將推出市面供大眾使用。隨即，世衛組織對俄疫苗的研發提出多項質疑，並呼籲嚴格遵守疫苗開發規程。

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世衛組織發言人加薩列維奇解釋道：疫苗和藥品的前期認證包括對所有臨床試驗期間拿到的安全與有效性數據做檢測與評估，製造方需要向世衛組織申請做這一前期認證，因為世衛的認證是產品質量的保證。然而俄羅斯的疫苗截至目前“沒有發布詳細的臨床試驗數據，無法評估其有效性”。

上周，世衛組織就對俄羅斯疫苗提出質疑，當時俄方稱這一疫苗“幾乎已經完備”，世衛組織提醒俄羅斯，“所有醫藥產品都必須進行不同的檢測和測試，之後才能認證，批量生產”，“俄疫苗並未見到官方發布任何詳細信息”。另外與俄羅斯軍方合作生產此疫苗的嘉瑪雷亞科學中心也在今年五月受到詬病，原因是科研人員給自己注射了疫苗樣本，這與國際普遍接受的規程不符。

世衛組織表示，截至目前全球共有26個預備疫苗正處於臨床試驗（在人體實驗）階段，139個預備疫苗處於臨床前試驗階段。在26個人體臨床試驗階段的疫苗當中，6個在今年7月底達到了“第三階”，而俄羅斯的這一疫苗被認為處於“第一階”。而俄羅斯方面則表示，本周三開始將進入疫苗“第三階”測試，繼續進行以千計的人體接種測試。

俄方表示，已經有20個國家預定了俄羅斯的疫苗，數量超過10億劑。俄健康部表示：“雙重接種可以讓人體產生持久免疫力，效力可達兩年”。