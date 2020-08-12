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美衛生部長結束訪台 弔唁李登輝憶其民主遺產

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阿紮爾弔唁李登輝
阿紮爾弔唁李登輝 © REUTERS 攝影
作者： 呢喃
1 分鐘

8月12日星期三，美國衛生部長阿紮爾結束了對台灣的歷史性訪問，離開台灣之前，當天上午前往弔唁台灣前總統李登輝，並回顧讚揚其在台灣民主轉型當中扮演的重要作用。

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阿紮爾在當天上午前往台北賓館弔唁今年7月底97歲高齡辭世的台灣前總統李登輝，並表示：“李總統留下的民主遺產為美國和台灣的關係發展做出了重要貢獻”。阿紮爾臨行前還參觀了台灣口罩工廠，和台灣行政院副院長會面，就台美強化產業供應鏈合作交換了意見。

本次阿紮爾訪問台灣，是1979年以來訪台級別最高的美國政府官員，與總統蔡英文，副總統賴清德，外交部長吳釗燮，衛生部長陳時中等人會面，參與了台美衛生合作備忘錄的簽署儀式，並與台灣衛生部簽署共同聲明，重申確認雙方因應對全球衛生挑戰和疫情而進行合作。

 

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