全球新冠死亡人數超75萬 英法互頒入境者14天隔離令

法新社彙總官方數據顯示，截至格林威治標準時間14日11時，全球新冠肺炎死亡人數超過75萬人，至少2096萬2510人染疫。歐洲疫情也有復燃趨勢，世衛組織稱主要原因是由於防疫措施鬆綁、夏季遵守規範較不嚴謹及病毒檢測增加。

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據法新社報道，至少75萬4649人死於新冠病毒。自去年12月中國爆發疫情以來，迄今已蔓延全球196個國家及地區，但所幸也至少有1278萬9500人目前被認為已經康復。

報道稱，法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出以上統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或嚴重病例。

全球8月13號通報新增9933人死亡及29萬1893起確診病例。根據通報數據，新增病逝人數最多國家依序為巴西（1262死）、美國（1120死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計16萬7253人病故、525萬4878人確診，至少177萬4648人已康復。

周四在美國，異常敏感的口罩問題爭議再起，民主黨總統候選人拜登呼籲建議各州強制戴口罩3個月，以延緩疫情傳播，減少死亡人數。但他的對手特朗普立刻否認了這個建議，特朗普還指控這是“想把所有的美國人關在地窖里幾個月”。特朗普政府則建議美國人在必要的時候戴口罩，他說這是愛國之舉，但美國人民必須要有選擇戴口罩或拒絕戴口罩的自由。

除了美國之外，其他疫情重災區還包括巴西（10萬5463人喪生、322萬4463人染疫）、墨西哥（5萬5293人喪生、50萬5751人染疫）、印度（4萬8040人喪生、246萬1190人染疫）及英國（4萬1347人喪生、31萬3798人染疫）。

而依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有86人染疫喪命，其次依序為秘魯（78人）、西班牙（61人）、英國（61人）及意大利（58人）。

歐洲疫情有復燃趨勢

世界衛生組織（WHO）歐洲區域辦事處今天表示，由於防疫措施鬆綁、夏季遵守規範較不嚴謹及病毒檢測增加，歐洲地區新冠病毒確診病例上升。

面對疫情再起的危險，英國運輸大臣夏博思(Grant Shapps)周四表示，英國周六起將對從法國入境的所有旅客實施14天隔離檢疫，原因是法國新冠病毒感染率過高。 英國也將荷蘭、馬耳他以及另外三個國家列入隔離檢疫名單。西班牙與比利時已於近幾周被列入這份名單。

法國周五宣布了來自英國旅客的對等原則。法新社稱，該措施引發英法兩國外交緊張，也可能會引起邊境擁堵。