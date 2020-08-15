世界大學排名出爐：哈佛第一，法國崛起

2020版《世界大學學術排名》8月15日出爐，該排名榜根據多項指標列出全球1千所研究型大學的學術實力。美國大學仍占最強地位，英國大學其次。法國大學異軍突起。

廣告 繼續瀏覽後續

《世界大學學術排名》簡稱“上海排名”的2020版排行榜公布。前3名是哈佛，斯坦福，劍橋大學。其中哈佛大學已蟬聯榜首18年。第4-10名是：麻省理工，加州-伯克利，普林斯頓，哥倫比亞，加州-理工，牛津大學，芝加哥大學。隨後是耶魯大學，康奈爾大學和加州大學-洛杉磯。

法國4所大學脫穎而出進入百強，其中巴黎薩克萊（Paris Saclay）大學位排第14名，巴黎文理研究大學位居第36，索邦大學排第39，格勒諾布爾-阿爾卑斯大學排名第99。

法國高等教育部長弗雷德里克-維達爾（Frédérique-Vidal）今天在一份新聞稿中對法國大學取得的進展表示高興。她指出，法國現在綜合排名世界第三，僅次於美國和英國，這是法國高等教育改革，致力於提高法國大學國際能見度的結果。

亞太地區排名最靠前的大學是東京大學，位居第26。中國內地共有144所大學上榜。清華大學排名全球第29，北京大學名列第49，浙江大學和上海交大分別位居第58和第63，中國科技大學和復旦大學首次進入百強，分別排名第73和第100。

據介紹，《世界大學學術排名》主要考慮6個標準：研究生和教授獲得諾貝爾獎和菲爾茲獎的數量；在學科中被同行引述的研究人員數量，以及在《科學》和《自然》雜誌上出版物的數量。