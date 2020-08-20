特朗普暗黑警告：拜登將是你們最糟的噩夢

8月20日星期四，拜登將遠程通過視頻在美國民主黨全國代表大會閉幕之夜做演說，正式接受民主黨的總統參選人提名。與此同時，特朗普也告誡民眾，拜登將會是人們“最糟糕的噩夢”。

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就在拜登演講之前的幾小時，特朗普在賓夕法尼亞州的老福奇發表演說，對人們表示：“拜登花費了大半個世紀，在華盛頓出賣美國，削減工作崗位，讓其他國家竊取美國人的工作”。他還將拜登形容為“增加賦稅，敞開邊境，讓暴民湧入，拋棄美國工人”的角色。他警告，如果拜登當選，近期美國各大城市上演的暴力遊行將吞噬整個國家，稱，“如果你想要生活在拜登的統治之下，那麼就想想明尼阿波利斯的廢墟，波特蘭的無政府主義暴力，芝加哥血洗的街道，想一想這些混亂即將來到你的家門口”。特朗普用非常黑暗的口吻警告：“他們（民主黨）讓你們的家人對你反目，讓你們的孩子產生扭曲的世界觀”。

而拜登則在德拉威爾視頻演說之前，對特朗普做了評價，稱“特朗普並不是新冠病毒的責任方，但他的確要為美國國家的失敗應對方針負全責，美國人需要在這個十一月，向特朗普討個說法”。拜登表示，他的這一視頻演說將討論如何讓美國走上一條新的更好的道路。