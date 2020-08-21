美國指責中俄法英失職 全面恢復對伊制裁“無需任何人的許可”

8月21日星期五，鑒於無法獲取安理會其他成員國對全面恢復對伊朗制裁的支持，美國譴責法國，英國，中國失職，並警告稱，美國全面恢復對伊制裁，不需要經過任何人的許可。

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美國國務院伊朗事務特別代表布里安-胡克表示，“美國不需要任何人的允許，來開啟快速全面恢復對伊朗制裁的程序”，“伊朗目前違反了其對核的自願承諾，因此重啟對它的全面制裁，已經達到了標準”。

胡克還指出，美國在制裁伊朗的問題上沒有得到聯合國安理會其他成員的多大支持，“一周前沒允許延續對伊朗的武器禁運令，這是他們的失職”，“而且海灣阿拉伯國家合作委員會也敦促聯合國延長對伊制裁，中國，俄羅斯，法國和英國卻決定無視他們的請求”。胡克表示，“海灣阿拉伯國家合作委員會的成員國是距離（伊朗）危險最近的國家，中俄法英有責任尊重上述國家的觀點”，“中俄法英失職，這令人失望”。

星期四，美國國務卿蓬佩奧正式開始啟動全面恢復對伊朗制裁的特殊程序，相關制裁可追溯到2006年，但在2015年伊朗核協議簽署之後，逐漸解除。2018年，美國從協議中單方面撤出，但撤出該協議之後，美國是否仍然有權通過本次的特殊程序，要求伊朗遵守協定，並對其重啟制裁，仍存在爭議。對此，星期四，法國，英國和德國一致反對美國重啟對伊制裁，認為這有悖於伊朗核協議背後的努力，並警告美國的舉動會嚴重損害聯合國安理會的正常運轉。胡克指出，“無論其他國家如何評價，美國這一機制已經啟動，無法回頭，聯合國安理會在30天之後將必須重啟全部制裁”。