英歐未來什麼關係？法德敦促英國要市場就得守規矩 英國斥無端複雜化

這個周末，倫敦和布魯塞爾相互指責彼此造成後英國脫歐時代雙方關係談判的僵局，歐洲直斥這是“浪費時間”，而英國則抱怨歐盟“把局面無謂地變得更複雜”。

廣告 繼續瀏覽後續

後英國脫歐時代雙方之間的關係過渡期將在今年12月31日結束，若無法達成一致，雙方的關係將自動按照世界貿易組織設定的最低標準來做調整，這就意味着更高的關稅，混亂的生意關係。為了決定英國脫離歐盟之後雙方的具體關係，雙方仍焦灼在漫長的拉鋸戰之中，歐盟方面認為，必須最晚在10月15日到16日之間達成意見一致。8月21日星期五，歐盟的英國脫歐事務首席談判官米歇爾-巴尼爾結束了第7輪談判，會後他表示，“目前看來，與英國達成關係協定，可能性很小，不明白為什麼我們要浪費已經非常寶貴的時間，這令人失望，擔憂”。雙方的下一次談判要等到9月7日開啟，地點定於倫敦。

8月22日星期六，法國和德國外交部長雙雙發推特，譴責與英國的談判毫無進展，並呼籲遵守歐盟規則。法國國務秘書克列蒙-波恩表示，“法國和德國將會致力於保護民眾的利益，以及企業的利益，英國不能只獲取市場，卻不遵守歐盟的規則”。目前歐盟和英國之間最大的問題在於競爭的規定，以及漁業相關權力：簡單來說，英國想要進入歐洲單一市場，但不想受到歐盟一些規定的束縛，這令歐盟感到惱火與不解。但英國的首席談判官佛斯特則認為，“歐盟想要倫敦達到歐盟的標準，尤其是在國家補貼和捕魚政策等領域達標，之後才能討論其他問題，這讓談判難度無謂地增加”。佛斯特表示，“英方仍然認為協議是可以達成的，但很顯然，這並非易事”。