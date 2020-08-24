德政府 :俄反對派人士納瓦爾尼很可能是被投毒傷害

資料圖片：現年44歲的納瓦爾尼是俄羅斯普京政權最重要的反對派人士。攝於2020年2月29日

德國政府24日表示，22日在昏迷中被轉到柏林治療的俄羅斯著名反對派人士納瓦爾尼很可能是被人投毒傷害。德國政府因此考慮加強對他的安全保衛。收治納瓦爾尼的柏林夏洛特醫院24日也發表公報指出，對納瓦爾尼的身體檢查中發現一些中毒跡象。

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夏洛特醫院發表的公報指出，患者入院後，醫院對他做了全面的檢查。臨床診斷為一種膽碱酯酶抑制劑類物質中毒。

這些消息證實了此前納瓦爾尼家人及朋友的懷疑 。

44歲的納瓦爾尼是普京政權最高調的反對者。他是律師，也是博客作家。近年來專註揭露俄羅斯政治與經濟權貴的貪腐行為。因此樹敵不少。

本月20日，他在自西伯利亞返回莫斯科的飛機上突然身體不適，並陷入昏迷，導致飛機緊急迫降，將他送入醫院搶救。他被立即使用了人工呼吸機。

他的朋友都認為他是被人蓄意投毒。但克里姆林宮否認。最早對他實施搶救的西伯利亞鄂木斯克醫院此前聲稱並未找到中毒的跡象。

22日，此前一直以昏迷中的納瓦爾尼不適合旅行為由拒絕將他轉往德國的克里姆林宮終於鬆口。納瓦爾尼由一家非政府組織派出的醫療專機轉送柏林夏洛特醫院治療。

德國政府發言人24日就此表示，德國政府應納瓦爾尼家人的請求接收救治納瓦爾尼是出於人道理由。

他同時指出， 納瓦爾尼很可能是受到投毒襲擊。問題不在於他是否因自己的行為而中毒，而在於是他人下毒。他表示德國政府非常重視這種可能性。

該發言人還表示， 正因為納瓦爾尼有可能是被人投毒傷害， 因此有必要對他舉行貼身保護。

同一天，西伯利亞鄂木斯克醫院主管醫生在一次記者會上再次否認中毒說。他表示，他們很費力保住了納瓦爾尼的性命。倘若他們當時發現有中毒跡象，搶救過程會容易得多。醫生還補充說，醫院並沒有受到來自克里姆林宮的壓力。