爭奪地中海燃氣田 埃爾多安發飆：來吧，土耳其絕不退讓

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）今天8月26日表示，土耳其在捍衛其對地中海東部天然氣的權益上“絕不讓步”。他警告希臘不要採取任何會導致其走向廢墟的“錯誤”行動。

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埃爾多安今天早晨宣布，“土耳其將在黑海，愛琴海和地中海，拿到本應屬於自己的東西（...）。他說，我們絕對不會對我們所擁有的做出任何讓步。為此我們堅定地採取必要的政治，經濟，軍事措施”。

埃爾多安今天在紀念1071年8月26日曼齊刻爾特戰役的儀式上做出上述講話。這個戰役標誌着塞爾柱土耳其帝國戰勝拜占庭帝國，是伊斯蘭勢力和基督教勢力在地中海此消彼長的轉折點。土耳其人自那以後進入現在的土耳其安那托利亞。

法新社說，埃爾多安這番講話的背景是安卡拉與雅典在東地中海的緊張事態升級。幾年前在這個海域發現大規模天然氣資源，重新挑起了兩國歷史上的領海主權爭端。

特別是土耳其在8月10日派海軍護送一條“地震研究船”進入這個希臘宣稱擁有主權的海域，激怒了在該海域部署軍艦的希臘。

土耳其總統埃爾多安警告說，我們邀請我們的對話者（…）小心不要犯任何可能導致其走向廢墟的錯誤。

之前一天，歐盟輪值主席國德國的外長馬斯（Heiko Maas）到安卡拉和雅典展開斡旋，試圖平息緊張事態。

土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）周二表示，安卡拉做好了對話的準備，但前提是雅典不預設任何條件。

在東地中海的海面，局勢似乎是爆炸性的，安卡拉和雅典這兩個歷史上有着微妙關係的北約成員，周二進行了敵對的海軍演習。

周三，歐盟四國：希臘，塞浦路斯，意大利，法國在希臘的克里特島和塞浦路斯以南海域開始舉行聯合軍演。這個軍演將持續到8月28日。

法國在此爭端上站在希臘一邊。法國今天周三宣布，東地中海不是某些野心的遊樂場，而是共同財產。

埃爾多安譴責雅典聯合歐盟對付安卡拉。他威脅說，“土耳其已不再是一個可以考驗其耐心，決心，手段和勇氣的國家（…）。那些想要反對我們，並願意付出代價的人，那就讓他們來吧，否則，讓他們離我們遠點。”