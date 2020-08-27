瑞士經濟慘跌 幸有製藥業

瑞士今年第二季度GDP環比下跌8.2%，創下40年來的歷史記錄。在疫情初期的第一季度，瑞士國民經濟環比已經下跌了2.5%。如果跟疫情之前的去年第四季度相比，瑞士今年第二季的跌幅超過了10.5%。瑞士製藥業緩衝了經濟暴跌的力道。

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據瑞士政府管理經濟核心政策的聯邦經濟事務秘書處(SECO)周四8.27發布的聲明，瑞士2020年第二季度國民經濟（GDP）產值下跌了8.2%。該聲明說，造成如此大幅下跌的原因是冠狀肺炎疫情危機。這個跌幅是1980年瑞士開始統計季度經濟數據以來前所未見的。不過，該聲明強調，與國際經濟跌幅相比，瑞士經濟的暴跌相對“有限”。

瑞士聯邦經濟事務秘書處指出，在貿易平衡中占最大比重的制藥行業為這場經濟下滑踩了剎車。而其他對經濟事態更敏感的，比如機械製造和製表業，都在這次疫情造成的國際經濟危機中遭受了重創。

瑞士今年第二季度的商品出口（不含黃金，寶石和金屬，藝術品和古董）下降了9.4％。

在抵抗病毒大流行的措施下，損失最為嚴重的是服務業。酒店和餐館的增值暴跌了54.21%，交通運輸業和通訊業則下跌了21.7%。

居家隔離措施和商店關門，讓家庭消費萎縮了8.6%。資本貨物投資下降了11.7%。公共支出僅錄得0.2%的增長。

瑞士不僅在經濟上受到疫情重創，截至目前的統計，冠狀病毒（covid-19）疫情已在瑞士造成2003人死亡，41006人染疫。