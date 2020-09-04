帕勞敦促美國在其領土建永久軍事基地

台灣的邦交國之一、太平洋島國帕勞敦促美國在其領土建永久軍事基地。帕勞所處太平洋菲律賓海南部島鏈，位於美、中實力爭奪博弈地區的重要位置。

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帕勞，台灣稱作帛琉，曾是美屬太平洋群島託管地之一，與美國關係密切，同時也是台灣在太平洋地區僅存的四個邦交國之一。所處菲律賓海南部島鏈，是太平洋進入東南亞的門戶之一。

美國防長埃斯珀（Mark Esper）上周在訪問帕勞時，批評北京在太平洋地區進行“破壞穩定的活動”。帕勞總統湯米·雷蒙格紹（Tommy Remengesau）則對其表示，帕勞表示歡迎美國軍隊。在帕勞總統辦公室本周公布的一封總統給埃斯珀的信中，雷蒙格紹說“帕勞對美軍的要求很簡單，即建造可共同並定期使用的設施”，信中說，擁有22000人口的帕勞向美軍陸上基地、港口設施和飛機場開放，同時還建議，美國海岸警衛隊船隻應在該群島水域建立據點，以幫助監測其面積與西班牙相當的廣闊海域。

帕勞曾先後是西班牙和德國的殖民地，是二戰中美日軍隊太平洋戰事的戰場，發生過重要的貝利琉島戰役。1914年被日本佔領，1947成為美屬太平洋群島託管地之一，1994年根據與美國簽署的“自由聯合協定”成為完全獨立國家，但沒有軍隊，美國根據同一協定負有防禦責任。

帕勞總統表示，應利用協議機制在帕勞設立美軍常規軍。

據報道，目前美國在帕勞的雷達安裝項目正在進行中，但項目受新冠疫情影響而暫停。

法新社報道指，中國近年加大對台灣的外交施壓，去年成功說服台灣在太平洋的兩個邦交國基里巴斯和所羅門群島與台灣斷交。但帕勞拒絕與台灣的斷交，2018年底中國以帕勞不是中國邦交國為由將其列為非法旅遊地，從此斷絕中國旅客前往帕勞。

帕勞經濟以旅遊業為主，受新冠疫情影響嚴重，在埃斯珀上周對帕勞僅三個小時的訪問中，帕勞總統向其說，“破壞穩定的參與方正在加緊利用”疫情對帕勞的打擊，但他在此並未明確指名中國。同時他也抱怨北京向太平洋群島提供優惠貸款以換取支持。