中國去年在澳大利亞投資縮水近一半

法新社悉尼站９月１４日引述澳大利亞國立大學研究團隊發布的一份報告，指出２０１９年中國向澳大利亞投資縮水近一半，僅有２５億澳元，而這個數字在２０１８年曾經達到４８億澳元。這份研究報告的策畫人皮特－德雷斯戴爾表示，具體到去年的中國投資，蒙牛對貝拉米的收購金就佔了中國對澳投資全額的一半還要多。

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中國是澳大利亞第一貿易夥伴國。這是中國對澳大利亞投資額連續第三年下降，也與中國對外整體投資的下降趨勢相吻合。２０１９年，中國對外投資下降９.８％。德雷斯戴爾表示，“很明顯，中國投資者認為澳大利亞投資環境變得不那麼確定，他們變得更加謹慎”。今年６月，澳大利亞收緊了外國投資規則，希望保護國家安全。堪培拉方面此前也宣布，未來的５Ｇ網絡建設當中排除華為。

另外澳大利亞總理莫里森還加入美國陣營，要求對新冠病毒起源開啟獨立調查，這讓澳大利亞與中國關係全面僵硬。中國今年春天叫停了從澳大利亞４大供應商的進口牛肉，之後把澳大利亞大麥的進口關稅設定為８０.５％。此外，針對澳大利亞進口葡萄酒的反傾銷調查也仍在進行。夏天，針對中國人的種族歧視暴力事件頻發，中國因此在６月呼籲遊客和學生謹慎選擇澳大利亞，避免受到傷害；近期又爆發雙方互相調查彼此記者的事件...對此，德雷斯戴爾表示，由於外資在澳大利亞經濟增長和貿易當中有着重要作用，因此“如何快速扭轉這一持續下降的趨勢，還要看澳大利亞和中國的關係是否以及如何修補”。