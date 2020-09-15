世貿認為美國對華懲罰性關稅違反國際規則 建議將行為調至與義務相符

9月15日星期二，世界貿易組織在一份報告中，對北京2018年提至世貿的有關美國對華施加懲罰性關稅的抗議做了評價，認為美國此舉違反了國際貿易規則，並呼籲美國重返正軌。

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世貿組織專家組在這份報告中裁決稱，美國對價值超兩千億美元的中國產品徵收懲罰性關稅“與關貿總協定諸多條款不兼容”，“建議美國將其行為調整至與其義務相符”。

上述懲罰關稅標誌着中美貿易戰的開端，被打上了濃厚的特朗普標籤。世貿組織15日表示，“美國沒有拿出證據，也沒有給出充分的解釋，來支撐其‘必須保護善惡標準’，‘與美國公眾道德相關’的說法”。

雖然中美現在都可以向世貿組織提出上訴，尋求國際貿易最高級審查，但華盛頓方面堵塞了上訴機構法官的選任通道，自從去年12月11日以來該渠道就因缺少法官而無法運轉，陷入停擺。