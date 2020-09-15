以色列巴林阿聯酋今在白宮簽署關係正常化協議

9月15日星期二，美國總統特朗普在白宮準備迎接以色列，巴林與阿聯酋代表，以色列將與兩國簽署關係正常化協議。另外歐盟方面，匈牙利派出外交部長前往出席白宮的這一簽字儀式，這是唯一一名歐盟成員國的高級外交代表。

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1979年，以色列與埃及簽署和平協議；1994年，以色列和約旦簽署和平協議。本次由特朗普牽頭組織促成的簽字儀式，是1994年以來，相同領域震撼中東的最新一局。特朗普對自己“促進區域和平”的角色感到欣喜，以色列總理內塔尼亞胡和阿拉伯國家代表人不排除進行歷史性握手。法新社華盛頓站引述一名美方高層人士的話稱，今天所有來訪者都已經做了新冠病毒測試。

事實上，多年以來諸多阿拉伯石油國家都私下暗中與以色列政府不乏往來，但本次的關係正式正常化，則打開了豐富經濟機遇的大門。特朗普今年年初以來推出的“和平視野”旨在“一次性解決所有以色列和巴勒斯坦的衝突”，但系列動作之後，巴勒斯坦宣布，因天秤向以色列傾斜，拒絕並否認美國總統的調停人角色。星期二，巴勒斯坦總理穆罕默德-埃什塔耶表示，“這是阿拉伯世界歷史上昏暗的一天”，並譴責出現了“分裂”，巴勒斯坦人紛紛譴責與以色列正式交好的阿拉伯國家“背後捅刀”。特朗普辦公室則表示，總統一直希望深刻撼動這個地區，從而真正拉近以色列和阿拉伯世界的關係。根據華盛頓近東政策研究所中東和平問題專家馬可夫斯基的觀點，“本次阿拉伯國家聯盟拒絕譴責巴林和阿聯酋與以色列締結關係全面正常化協議，這標誌着中東進入了一個新的時代”。雖然如此，阿拉伯國家聯盟也對本次協議簽署抱着不同看法，有的認為，本次簽字，意味着以色列決定放棄尋求巴勒斯坦領土。但以色列總理內塔尼亞胡卻予以否認，稱“只是延後，不是放棄”。