埃斯珀：中國海軍實力無法匹敵美國 致力於組建逾355艘艦艇未來海軍

美國國防部長馬克·埃斯珀（Mark Esper）9月16日在加州的智庫、蘭德公司（ RAND）發表了一篇演講。他表示，就海軍實力而言，中國無法與美國匹敵，即使美方停止建造新的軍艦，中方也仍需花費數年的時間才能縮小兩國在公海上的能力差距。不過他強調，美國必須要保持優勢，並將繼續建造現代戰艦，“以確保我們保持是世界上最偉大的海軍。”

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埃斯珀在演講中稱，“如今，在這個大國競爭的時代，美國國防部已經將中國然後是俄羅斯列為我們的主要戰略競爭對手。這些修正主義力量正在利用掠奪性經濟學、政治顛覆和軍事力量，試圖改變力量平衡以使其有利於他們，並常常以犧牲他人為代價。”他稱，“例如，中國正在通過‘一帶一路’倡議發揮其惡性影響。這場運動使較弱的國家承擔了沉重的債務，迫使它們以犧牲主權為代價來獲得經濟救濟。此外，北京的侵略和無視其在南中國海和東中國海的承諾，例如擊沉越南船隻，及護送中國漁船進入印尼和菲律賓的專屬經濟區，這些都是共產黨企圖重塑和削弱使大小國家都受益的國際秩序的又一例證。”

埃斯珀在隨後的講話中還舉例談到了，在其領導下，美國國防部針對中國問題所採取的多種措施，包括在該部門內設立了一個圍繞中國問題新的國防政策辦公室等。他稱，“這些只是我們將注意力集中在我們優先的戰場，印度太平洋上的一些努力。該地區不僅因為它是全球貿易和商業樞紐而重要，而且其還是與中國進行大國競爭的中心。面對中國人民解放軍破壞穩定的活動，尤其是在海上領域，美國必須隨時準備阻止衝突，並在必要時進行海上戰鬥和取得勝利。”

埃斯珀就此介紹了美國當局就軍隊現代化，特別是提升海軍能力所作出的努力。他續指，在接下來的數日內將在加州就相關建設進展和部隊的訓練進行視察。他說，“在過去的一年中，我有幸參觀了遍及全球的美國海軍各種類型的艦艇和部隊；與我們的高級海軍軍官在一起；並與數百名水手在他們居住和工作的地方會面。我可以向你們保證，我們無疑指揮着這個星球上最好和最強大的海軍。”

埃斯珀稱，“但是，正如美國國防戰略報告所說，我們的軍隊沒有在戰鬥中獲勝的既定權利。北京和莫斯科研究了我們如何戰鬥，並正在發展旨在抵消我們優勢的不對稱能力。解放軍服務的中國共產黨打算在2035年前完成其軍隊的現代化目標，並在2049年前部署一支世界一流的軍隊。”他說，“除了發展傳統武器系統外，北京還投資於遠程、自主和無人的潛艇，據信，這可能是面對美國海軍實力相對畫算的（發展）方式。”

埃斯珀表示，“我想明確指出，就海軍實力而言，中國無法與美國匹敵。 即使我們停止建造新的艦船，在公海上的能力方面，中國也要花費數年的時間才能縮小差距。”他強調，對於一個國家的海軍來說旗下擁有艦船數量很重要，但這並不能說明全部問題。五角大樓在月初對中國軍隊的最新年度評估中稱，中國決心打造一支世界級的軍隊，能夠在全球開展聯合行動，並且擁有世界上最大規模的海軍部隊。“中國已經擁有世界上最大規模的海軍部隊，裝備大約350艘艦艇，其中包括130多艘大型水面戰鬥艦艇，”美國國防部在向國會提交的2020年中國軍事力量報告中說。“相比之下，美國海軍到2020年初大約有293艘艦艇。”

埃斯珀強調，美方必須保持海軍實力的優勢，並將繼續建造現代戰艦，“以確保我們保持是世界上最偉大的海軍。”正因如此，他在今年年初時要求副國防部長開展了一項“未來海軍研究”，對美國海軍“未來艦隊”的發展選項進行了更為寬廣和更具野心的探索。他續指，美國海軍、海軍陸戰隊、聯合參謀部，部長辦公室以及外部顧問參與了這項分析和研究工作。

埃斯珀稱，該研究將作為美國軍方確定、規畫和建造未來艦隊的指南，並會在特定領域進行後續評估。他說，“簡而言之，這將是一支超過355艘載人和無人艦艇的均衡力量，並將以相關的時間框架和預算知情的方式建造。”他強調，“我們將以一種平衡未來挑戰與當今戰備需求的方式構建艦隊，並且不會在此過程中造成海軍空洞。”

埃斯珀說，“為了實現這一目標，我們必須增加造船資金和維持一支更大部隊的戰備能力。 做到這一點，並在海軍預算及其他地方找到能夠實現目標的資金，是海軍領導層和我都致力於的工作。”他談到，作為向這一方向前進的例子，今年早些時候，美國海軍簽署了7.95億美元的合同，用於購買第一艘新型導彈護衛艦，並且可以選擇再購買9艘同級護衛艦，總價值將接近56億美元。

埃斯珀在演講中還提到，美國未來的艦隊將由更多和體積上更小的水面艦艇組成， 可選的無人操作和自主的水面及水下艦艇； 各種類型的無人航空母艦艦載飛機； 一支規模更大，能力更強的潛艇部隊和一個現代化的戰略威懾部隊等特徵。

埃斯珀說，“今天，我們正處於另一個拐點——我相信，無人駕駛技術、人工智能和遠程精確武器將在這個拐點上發揮越來越主導的作用。隨着戰爭性質的變化，包括海軍在內的美國軍隊必須面向這個未來。”他強調，要想打造這支未來的艦隊，保持美國現在和未來的海上優勢，需要採用跨越政府、業界和學界的"全國"方式。