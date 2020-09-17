拉布訪美與彭斯、蓬佩奧及佩洛西會面 提香港、新疆問題

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）9月16日到訪美國首都華盛頓，並與美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧及國會眾議院議長佩洛西等美方政要進行了會面。拉布在與三人的會面中均就美英兩國對香港的承諾進行了交談。他還在與蓬佩奧和佩洛西的會面後強調了對新疆境內侵犯人權的關注，並呼籲中方停止對新疆維吾爾人的人權侵犯行為。

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拉布當天通過推特對其訪問行程進行了詳細的介紹和記錄。他表示，很高興能在白宮與彭斯會面，並就中東和平的最新進展，及英美兩國對香港的共同承諾，及防止伊朗尋求發展核武器的需求，以及支持研發新冠肺炎疫苗等話題進行了對談。他並在稍後與蓬佩奧的會面中召開了聯合記者會，着重談及了兩國關係，香港和新疆的人權等話題。拉布向媒體表示，“我們還談到了我們對新疆和香港的共同關切，兩地人民正遭受非常嚴重的侵犯人權行為。我們敦促中國履行其國際義務，充分尊重人民的自由和香港的自治，這一點至關重要。”他說，“我們將非常謹慎地不僅關注香港國安法的頒布，其實施情況，以及局勢在未來數周和數個月內的發展。中國還必須制止對新疆維吾爾族人的嚴重侵犯人權行為。”

此前，蓬佩奧稱，“我們還討論了中國共產黨對世界提出的挑戰，以及該黨對中國人民提出的挑戰。”他說，“我們都在克服中共允許從武漢離開的病毒。儘管我們都在從中恢復，但該黨在國外的侵略和在國內的侵犯行為更加嚴重。”蓬佩奧稱，“我們讚賞英國政府近幾個月來為應對中國挑戰而採取的步驟。其中包括為香港人發聲，給予許多港人庇護，指明在新疆的鎮壓，並禁止華為和逐步淘汰不受信任的設備時所採取的顯著工作。”他強調，“我認識的英國和美國將永遠捍衛自由。”

此外，隨着美國司法部當天宣布對5名被控網絡攻擊美國及海外企業和機構的中國黑客進行起訴，拉布對此表示歡迎，並指“今天，我們又有一個中國人為了達到非法目的使用惡性網絡活動的事例，我們譴責對政府和企業的攻擊嘗試。這種在網絡領域的機會主義和放任行為完全不能被接受”。他說，“英國將繼續對此類網絡攻擊加以應對，並會與盟友一道向肇事者問責。”

拉布隨後還在推特寫道，“與佩洛西議長和理查德·尼爾議員進行了歡迎談話，並提及英國脫歐，英方對《貝爾法斯特協議》的堅定承諾，以及我們就中國在香港和新疆所採取行為的共同承諾和關切。”