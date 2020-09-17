英首相約翰遜：歡迎日本加入“五眼聯盟”可能性

英國首相約翰遜（Boris Johnson）9月16日就日本加入“五眼聯盟”情報分享體系的可能表示歡迎。日本前防衛大臣河野太郎曾於近期多次提及，日方有意加入這一情報互享的合作框架。

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英國今年1月31日正式脫離歐盟，將於年底“脫歐”過渡期結束時退出歐日貿易協定。9月11日，英國宣布與日本原則上達成《英日全面經濟夥伴關係協定》。據了解，英日兩國6月初開始就貿易協定談判，以去年2月起生效的歐日貿易協定為參照。英日兩國接下來將簽署並由各自議會和國會批准這項雙邊協定。對此，日本外務大臣茂木敏充曾表示，日英貿易協定應當於明年1月1日起生效。

約翰遜當天在英國議會下議院接受議員質詢時提到了日本希望加入“五眼聯盟”一事。他表示，“這是一個我們正在考慮的想法，但我們與日本擁有一個出色的關係，一個非常緊密的國防和安全夥伴關係”。他說，“這或許是一個（對”五眼聯盟“來說）很有效的擴展方式。”約翰續指，“對於英國來說，這確實是一個將志趣相投的民主國家帶到一起的巨大機會”。他還介紹稱，目前尚未看到來自日方正式提出加入“五眼聯盟”的要求。東京方面，河野太郎上月在接受採訪時，表達了日方參與“五眼聯盟”的意願。他強調，“我們是擁有共同價值觀的國家，日本幾乎可以稱得上是‘第六眼’。”另據了解，日本新任首相菅義偉已任命河野太郎為新的行政改革大臣。

據悉，約翰遜還在當天議會的質詢環節中對中國當局就香港和新疆問題的政策提出批評。他談到在香港國安法生效後，“你正在看到對言論自由冷凍的開始......你正在看到那個國安法所帶來的效應”。他再次重申了英國政府對香港問題的關切，並批評北京對新疆維吾爾人等穆斯林少數民族的鎮壓“令人厭惡”。但他與此同時不認為當局對這些少數民族的打壓符合“種族滅絕”的法律定義。約翰遜也因此遭到了網上人權活動家的質疑。