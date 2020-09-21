法國大型電信運營商總裁：華為若想重返國際舞台 必須徹底改革

法國四大電信運營商之一：Orange的總裁斯蒂凡-理查德在9月21日作為Europe 1電台的嘉賓，談了5G技術以及對華為的看法。

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理查德表示，自己深信5G技術在未來社會運轉當中的重要作用，而現在5G博弈有過度政治化的傾向，但了解人們的憂慮並對提出的問題作出回應也是必要的。他表示，在北歐多國和美國加州，5G的鋪設已然在進行當中，人們很少將其政治化，而法國卻對5G技術有着一種緊張情緒。作為利益相關方，理查德解釋稱，法國的電信運營商目前對4G領域的投資巨大，短期內從利益角度來看完全沒必要“鼓吹5G”，之所以支持這項技術，“完全是因為認為它在社會上可以，甚至是需要扮演非常重要的角色”。另外，他強調，現在法國常常聽到有人擔心5G，但並不經常談到還有很多人非常期待5G的鋪設，例如醫療界人士。而格勒諾布爾等城市出現了地區政府對5G的抵制，理查德稱，鋪設與否，這並不在區域政府的職權範圍之內，作為電信運營商一方，他希望人們能夠通過透明的介紹，減少顧慮，了解這一項技術。理查德表示，理想情況之下，Orange集團將在年底之前推出價格合理的5G產品。

有關華為，理查德表示華為在歐洲有着地緣政治的問題，在美國和中國之間有着不斷強化的角力，而法國雖然不明着說，卻也不想在境內使用華為。作為運營商一方，他表示Orange將努力在不同的國家緊跟政策與現實。理查德還表示，作為中國的，擁有這種非常敏感技術的大型企業，作為一個也許和西方企業管理模式沒有可比性的企業，華為如果有一天想重返國際舞台，那就必須進行徹底的改革。理查德稱，基於自己對華為的理解，儘管團隊非常專業，但華為的企業系統，管理的缺位在敏感技術領域造成了很大的問題。理查德最後表示，無論是TikTok還是其他產品，他並不希望因為它們來自中國，就對其進行妖魔化，但與此同時也不應該天真無知，尤其是在貿易和技術領域，法國過去幾年，甚至幾十年當中，都曾經太天真了。