美國會眾議院通過《強迫維吾爾人勞動披露法》

美國國會眾議院9月30日投票通過了《強迫維吾爾人勞動披露法》（Uyghur Forced Labor Disclosure Act of 2020）。該法案要求在美國上市的公司公開披露與新疆維吾爾自治區有關的活動，包括它們的供應鏈問題，在當地商業活動的具體信息，及進口的商品或材料是否出於強迫勞工營等內容。

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美國國會眾議院當天以253票贊成，163票反對和15票棄權的情況下，以兩黨共同支持的方式通過了這一法案。值得一提的是，該法案是由民主黨籍聯邦眾議員瓦克斯頓（Jennifer Wexton）提出的法案，並得到了另外5名民主黨眾議員的贊助。據悉，《強迫維吾爾人勞動披露法》將指示美國證劵交易委員會（SEC）要求在美國的上市公司必須披露其在新疆地區的業務營運、往來及生產供應鏈細節，包括其產品是否通過強迫勞動製造或生產過程是否與新疆維吾爾拘押營有任何關係。

瓦克斯頓在法案通過後的新聞稿中寫道，“中國政府對維吾爾人的可怕迫害行徑，包括廣泛的使用強迫勞動，已經擴及一些最知名的國際品牌的供應鏈。”她還通過推特表示，“在兩黨的支持下，眾議院剛剛投票通過了我提出的《強迫維吾爾人勞動披露法》。”她續指，“美國人應該知道我們每天使用的產品，從電話到衣服是否都是強迫勞動製造的。”瓦克斯頓強調，“不得容忍與侵犯人權的行為勾結。”據悉，這是兩個星期之內，由民主黨人控制的美國會眾議院針就新疆維吾爾問題所通過的第二部法案。

本月22日，眾議院以406票贊成、3票反對的壓倒性結果通過了《防止強迫維吾爾勞動法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act)。該法案則將全面禁止進口所有來自新疆的產品，除非企業提供明確和令人信服的證據，證明其供應鏈中沒有強迫勞動，才可獲准進口。美國法律已經禁止進口強迫勞動產品，新的法案更進一步，假定新疆生產的所有產品都涉及強迫勞動。目前為止，這兩部法案都還須經由參議院通過，才能送交特朗普總統簽署成法律。