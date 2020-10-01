皮凱蒂等數十位人物聯署：我們致力於成為新疆數百萬無聲者的聲音

剛剛過去的72小時內，來自美國、德國、加拿大和土耳其的多位政要紛紛就維吾爾人的遭遇表示關切。法國周三同時還有兩篇發表在« 世界報 » 和《解放報》的聯署評論文章，呼籲法國和各國社會及政府對維吾爾等穆斯林少數民族所遭受的侵犯人權行為加以關注，並採取措施。他們中包括來自法國及其他國家的知名學者、作家、演藝界人士和議會議員等各界代表，其中不乏曾主演電影《無法觸碰》的法國知名演員奧馬·希（Omar Sy）和著名經濟學家托馬斯·皮凱蒂（Thomas Piketty）參與聯署。

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歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）周二向歐盟27個成員國首腦致信，邀請他們參加在周四和周五兩天於布魯塞爾舉行的歐盟特別峰會。據悉，歐盟對華政策問題將是峰會首日的首要關心話題。米歇爾曾在上周五於聯合國大會發表的講話中再次強調了，歐盟對香港和新疆人權問題地關切。他在回答美中較量，歐盟如何站隊時說，“我們不認同中國政治和經濟體系所基於的價值觀。我們將不會停止促進對普世人權的尊重。包括維吾爾人等少數民族的人權。或在香港，當對保障法治和民主的國際承諾遭到質疑。”

同樣就這一話題，德國總理默克爾周三在前往布魯塞爾參加歐盟峰會前，向德國聯邦議院的議員們指出，對香港局勢地發展嚴重關切，並譴責中國少數民族的部分權利遭到了“惡劣及殘酷地對待”。她在講話中從氣候變化、貿易關係和新疆及香港的人權問題三個方面表達了對華政策的態度。儘管她對中國領導人習近平在聯大會議中所提出的，中方承諾“中國二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和”的表態予以積極回應。但默克爾還是就歐盟與中國正在進行的貿易協定談判，以及香港和新疆的人權局勢表達出保留和批評的態度。就貿易談判問題， 她重申，“我們希望取得決定性的進展-甚至可能取得政治突破，但我不能保證這些，但是我們希望在年底之前實現這一目標。”

默克爾指出，“當然，與中國的對話也意味着我們必須明確表達出我們的不同意見。”她說，“畢竟，我們擁有根本上不同的社會制度–看看中國使用人工智能的方式（就知道了）”。她續稱，“那就是為何我們強調深刻關切香港局勢地發展，‘一國兩制’原則仍然有效，但卻一再遭到破壞。”默克爾說，“我們將會提及那些，以及中國境內少數民族的部分權利遭到惡劣和殘酷對待。”她在講話中並未明確這些少數民族所指的對象。另在土耳其方面，由土耳其總統艾爾多安領導的執政黨、正發黨發言人賽里克（Ömer Çelik ）周二在參加記者會時表示，中國對待新疆維吾爾族等穆斯林的作法和政策，一直是安卡拉議程的一部分。

賽里克稱，土耳其一直在密切監視人權和信仰自由，及中方於2017年通過的反極端主義法包含針對維吾爾族的負面和任意作法。他說，“我們在這個問題上的唯一願望是維吾爾族人生活在繁榮與和平中，並為中國的發展、社會和平、繁榮及公民之間的平等作出貢獻。”他續指，安卡拉方面一再敦促北京尊重維吾爾族等少數民族的權利。賽里克稱，“土耳其支持一中政策。我們當然尊重中國的領土完整和主權。我們支持中國的反恐權利。”他補充說，“維吾爾族土耳其人所面對的作法不應在這種情況下被評估。恐怖分子和無辜者之間必須進行認真區分。”今年2月，土耳其外長恰武什奧盧在與中國外長王毅於德國會面後表示，“中方不應將所有穆斯林維吾爾族人標記為恐怖分子。”

針對土方的這一最新表態，中國駐土耳其大使館周三刊登聲明指，“有關涉疆表態與中國新疆維吾爾自治區的現實完全不符”，對此表示強烈抗議。聲明寫道，“涉疆問題不是什麼人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂問題。”此外，正在對意大利首都羅馬進行訪問，被中國官媒稱之為“人類公敵”的美國國務卿蓬佩奧在到訪梵蒂岡時再次提到了美國對新疆人權問題的關注。他周三在美國駐梵蒂岡大使館參加促進宗教自由活動講話時呼籲，“梵蒂岡與美國一起譴責中共侵犯宗教自由的行為”。他指出，天主教應當站在鬥爭的前列，保護基本人權。

蓬佩奧在演講中說，“宗教自由在任何地方被打壓的程度都比不上在中國。”他談到，維吾爾等穆斯林少數民族和其他宗教團體在中國遭到迫害。與此同時，美國國會眾議院稍後還投票通過了《強迫維吾爾人勞動披露法》（Uyghur Forced Labor Disclosure Act of 2020）。該法案將指示美國證劵交易委員會（SEC）要求在美國的上市公司必須披露其在新疆地區的業務營運、往來及生產供應鏈細節，包括其產品是否通過強迫勞動製造或生產過程是否與新疆維吾爾拘押營有任何關係。而在渥太華，加拿大保守黨領袖奧圖爾（Erin O'Toole）周三在國會對特魯多總理日前發表的君王諭旨（throne speech）作出了回應。

他在演講中用了大量篇幅談及了加拿大的對華政策問題。在維吾爾人權問題上，他批評指，“對維吾爾族穆斯林進行地可怕的種族清洗”和“在曾經自由的香港建立警察國家”。他向在座的加拿大議國會員們發問道，“我們會繼續忽略中國西部的‘再教育營’以為增加貿易出口嗎？ ”據悉，荷蘭議會當天也取得了向侵犯維吾爾人權的中國官員實施歐盟制裁提案的多數票需求。法國方面，« 世界報 » 和《解放報》兩大報紙周三同時刊登了兩篇由法國議會議員和民間代表發起的聯署評論文章。《解放報》的文章題為“法國議員們與維吾爾人站在一起”。

文章寫道，“自2016年以來，中國政權奉行一個消滅穆斯林和土耳其語人口的政策。一個議會中的團結集體於本周三成立，目的是關閉恥辱的營地並使法律戰勝武力、暴政和野蠻的行為。”這篇文章得到了法國議會內來自多黨派50餘名議員的支持。他們宣布組成了這一新的議會團體。文章最後寫道，“現在是時候到說出我們所相信的自由、正義、人權，並與從第二次世界大戰後形成的這個古老的夢想重新聯繫起來：使法律戰勝武力，自由戰勝暴政，人類的理智戰勝野蠻。”這些議員們表示，“這就是為什麼我們今天發起聲援維吾爾人的議會團體的原因，願意採取一切行動，關閉這些恥辱的營地並捍衛維吾爾人的生命和權利。”

« 世界報 » 刊登的聯署評論文章則得到了來自法國等國著名作家、演員、導演、學者和經濟學家，及歐洲議會議員等多領域代表人物的參與。這一聯署由法國歐洲議會議員格魯克斯曼(Raphael Glucksmann)發起，首批參與的各界代表人物已超過30多人。他們包括上文提到的奧馬·希和托馬斯·皮凱蒂，還包括法國導演雅克·歐迪亞（Jacques Audiard）、麗貝卡·茲羅托斯基（Rebecca Zlotowski），作家萊拉•斯里瑪尼（Leïla Slimani），經濟學家祖克曼（Gabriel Zucman）等人，以及來自美德意加荷比愛阿等國不同行業人士的聯署。

他們中包括德國綠黨前主席、歐洲議會議員布迪克費爾(Reinhard Bütikofer)，美國哈佛大學哲學教授霍米·K·巴巴(Homi K. Bhabha)，土耳其作家阿斯麗•埃爾多安（Asli Erdogan），阿爾及利亞作家卡邁勒·達烏德，意大利作家羅伯特·薩維亞諾（Roberto Saviano），比利時社會黨主席保羅·馬涅特（Paul Magnette）等人士。« 世界報 » 的聯署評論文章題為，“為維吾爾人行動是一種我們為世界定義的方式”。文章寫道，“多年來，世界目睹了一個反人類罪行。多年來，中國政權僅僅因為他們出生是維吾爾人，便將數百萬人扣押在集中營中。多年來，國際社會放任不管。巨大的沉默會帶來嚴重的罪行，現在是時候打破圍繞維吾爾人壓迫的震耳欲聾的沉默了。”

文章寫道，“我們要求我們各國的政府迅速就針對新疆鎮壓行動的人實行針對性的制裁。我們的國家不會追責危害人類的罪犯，這是令人不可想象的。這是使北京的領導人們了解到我們是認真對待他們罪行的唯一途徑。”文章稱，“我們要求83家跨國公司-從耐克到大眾，從優衣庫到亞馬遜；這些被確定受益於維吾爾族強迫勞工的公司，必須立即停止與它們的中國供應商的合作，以利用維吾爾人的強迫勞動力。我們還呼籲我們的民選代表儘快通過法律，使這種共謀的行為變成非法和不再可能”。

文章稱，“我們要求像聯合國這樣的國際組織成立委員會以調查新疆的罪行，並盡一切努力，包括以制裁中國作為威脅達到進入營地的目的。現在迫切需要打破新疆的封閉之門。”他們稱，“最後，我們請各國制定一項政策，為逃離地獄的維吾爾族人提供特別的援助和接待，以支持使他們的文化長存或了解他們苦難的努力。 我們保證與他們站在一起，成為新疆數百萬無聲人民的聲音。”

文章寫道，“為維吾爾人行動是一種我們為世界定義的方式；定義我們是怎樣的世界，以及我們想要成為一個什麼樣的世界。我們是否將讓不公和專制統治盛行，還是在我們自己內部尋找捍衛人類尊嚴和自由所必需的資源？”簽署者最後表示，“現在是時候在整個星球上大規模動員了。現在是時候擡起頭來，為我們自稱堅持的人道主義原則採取行動了。為一個民族的生存權而戰鬥的時候到了。”