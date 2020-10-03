特朗普夫婦染疫中招 第一時間收到的慰問

美國總統特朗普夫婦檢測冠狀病毒陽性的結果公布後，慰問和支持他們的信息來自世界各地。

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特朗普夫婦周五宣布他們檢測冠狀病毒陽性後，歐明歐洲理事會主席夏爾-米歇爾（Charles Michel）周五早晨在第一時間首先做出反應，在推特向特朗普發送信息，祝他早日康復。

英國首相約翰遜緊隨其後，向特朗普和夫人梅拉尼亞表示了最好的祝願。約翰遜今年4月曾感染冠狀病毒，在重症病房接受過搶救治療。

俄羅斯總統普京給特朗普總統發了私人電報。據克林姆林宮公布的聲明，普京表示：他堅信，特朗普的自然生命力和堅強的靈魂以及樂觀的精神，能夠幫助他戰勝這個危險的病毒。

國際衛生組織總幹事譚德塞也發推特向美國總統特朗普夫婦表示了最好的祝願，祝他們儘快康復。特朗普今年四月曾嚴厲批評譚德塞和世衛組織對疫情危機管理不善，拖延對冠狀疫情危險性發出警訊，過於靠近疫情始發地中國當局的立場。

印度總理莫迪祝願他的“朋友”特朗普和夫人快速康復，身體健康。印度疫情的死亡人數剛剛突破10萬。

曾在7月染上冠狀病毒的巴西總統博爾索納羅向特朗普表示：懷着對上帝的信仰，您將很快康復，您國家的方向，您競選連任的活動，都不會受影響。您會戰勝，您將更強，為了美國和世界。

法國總統馬克龍和夫人布里吉特，用英文向特朗普和夫人發去兩條信息，祝他們儘快康復。馬克龍在結尾寫道，“請保持強壯”。

德國總理默克爾也向特朗普和夫人梅拉尼亞發送了祝福信息，她的發言人引述說，默克爾向向特朗普夫婦送去她所有最好的祝願。

韓國總統文在寅在給特朗普的慰問信中說，他和他的夫人，與全體韓國人民一道，祝願特朗普和夫人快速康復。

向特朗普夫婦發送慰問信的還有日本，朝鮮，奧地利，荷蘭，波蘭，加拿大，以色列，約旦，埃及，墨西哥，哥倫比亞，巴西，聯合國，北約等國家和組織的領導人...。