世衛執委會特別會議：美國要求世衛組織改革 追溯病毒來源

美國衛生和公共服務部助理部長吉羅爾（Brett Giroir）10月5日在出席世界衛生組織執行委員會特殊會議時表示，美方無法忍受有會員國“沒做到”正確、完整且即時回報疫情信息。他還呼籲依照七國集團（G7）提出的路線圖對世衛組織進行改革。這一提案得到了德國 、法國和智力多方支持。

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世衛組織執委會周一召開了應對新冠肺炎疫情為期兩天的特別會議。吉羅爾以視頻的方式代表美方發言，強調美方無法忍受有該組織會員國“沒做到”正確、完整且即時回報疫情信息。他向世衛組織執委會呼籲，應採用由七國集團提出的針對該組織進行改革的提案。他指出，美國持續推進世衛改革，與七國集團夥伴密切合作，擬定世衛改革路線圖，將強化世衛可信度、提升透明度，並提升整體效能，以便面對未來緊急威脅。

此外，美國、歐盟和澳大利亞的代表還相繼表示，一支在世衛組織名下組成的國際隊伍應前往中國對新冠病毒的起源進行調查。世衛組織突發衛生事件規畫執行主任瑞恩（Mike Ryan）稍早介紹稱，一份相關專家名單已交給中方供參考決定。會上，中國國家衛生健康委員會國際合作司司長張揚視頻發言表示，中方本著公開、透明、負責任態度履行國際義務，堅定支持世衛履行職責，除提供資金支持，並與世衛各層級保持密切溝通，建立技術溝通機制，接待國際專家團訪問，針對及溯源科學合作展開深入交流。

此前，美國總統特朗普9月22日在聯大講話中宣稱，“第二次世界大戰結束和聯合國成立75年後，我們再次參與一場偉大的全球鬥爭。我們與無形的敵人——中國病毒——進行了一場激烈的鬥爭，它已經在188個國家奪去了無數人的生命。” 他提出，“聯合國必須讓中國對他們的行為負責。”