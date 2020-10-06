美英法德日等39國聯大敦促中國維護香港自治 尊重藏、疆人權

德國常駐聯合國代表克里斯托夫·霍伊斯根（Christoph Heusgen）10月6日在聯合國大會第三委員會一般性辯論中代表阿爾巴尼亞、澳大利亞、奧地利、比利時、波黑、保加利亞、加拿大、克羅地亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、海地、洪都拉斯、冰島、愛爾蘭、意大利、日本、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬紹爾群島、摩納哥、瑙魯、荷蘭、新西蘭、北馬其頓、挪威、帕勞、波蘭、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、英國、美國和德國發表聯合聲明，並指對新疆的人權狀況和香港最近事態地發展感到嚴重關切。

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聲明寫道，“2020年6月，50位聯合國人權理事會特別機制專家聯名發出了一份特別關注信，呼籲中華人民共和國尊重人權。我們同他們一樣嚴重關切。我們呼籲中國尊重人權，特別是宗教和少數族裔人士的權利，特別是在新疆和西藏。”聲明稱，“在新疆，我們對當地存在着龐大的‘政治再教育’營網絡感到嚴重關切，據可靠的報告顯示，已有超過一百萬人遭到任意拘留。我們看到越來越多關於嚴重侵犯人權行為的報告。宗教或信仰自由、遷徙、結社和言論自由以及維吾爾族文化均受到嚴格限制。廣泛的監視不成比例地繼續以維吾爾人和其他少數民族為目標，並且越來越多的報道涉及強迫勞動和包括絕育在內的強迫性節育。”

聲明稱，“我們還分享另一群聯合國專家分開表達的關切，即《香港國家安全法》中的許多規定不符合中國的國際法律義務。我們對《香港國家安全法》的內容深表關切，因為這些內容允許將某些案件移交給中國大陸起訴。我們敦促有關當局保證受《公民權利和政治權利國際公約》和《中英聯合聲明》所保護的權利，包括言論自由、新聞出版和集會自由。”

這39國向聯合國大會第三委員會主席，匈牙利人伯格亞（Katalin Bogyay）表示，“主席女士，我們呼籲中國允許包括聯合國人權事務高級專員及其辦公室在內的獨立觀察員，以及相關人權理事會特別機制專家立即、有意義和不受限制地進入新疆；緊急執行消除種族歧視委員會（CERD）有關新疆的八項建議，包括避免任意拘留維吾爾人和其他少數民族成員。鑒於我們對新疆的人權狀況的關注，我們呼籲所有國家尊重不遣返原則。我們還呼籲中國維護香港的自治、權利和自由，並尊重香港司法機構的獨立性。”