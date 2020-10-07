法新社：歐洲新冠病毒累計確診突破600萬例

法新社10月7日發布的最新統計結果顯示，歐洲自今年1月出現第一起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例後，至今累計確診人數已超過600萬例。

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統計結果顯示：目前為止歐洲大陸累計確診數字為600萬940例，累計死亡23萬7716例。歐洲國家中，累計確診案例最多的國家為俄羅斯，共124萬8619例，2萬1865人死亡。西班牙確診82萬5410例，3萬2486人死亡；法國確診66萬9235例，3萬2365人死亡；英國確診53萬113例，4萬2445人死亡。

這之前，法新社9月30日彙整的官方數據曾經顯示：全球至少101萬2093人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例至少有3371萬9740例。疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2324萬9700人被認為已康復。

以上數據是法新社彙集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據後做出統計，但可能只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計20萬6005人病故、719萬1349例確診，至少2813萬3305人已康復。其他疫情嚴重國家還包括巴西（14萬2921人喪生、477萬7522例確診）、印度（9萬7497人喪生、622萬5763例確診）、墨西哥（7萬7163人喪生、73萬8163例確診）及英國（4萬2072人喪生、44萬6156例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有98人染疫喪命；其次依序為比利時（86人）、玻利維亞（68人）、西班牙（68人）及巴西（67人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計34萬4986死、932萬4712例確診；歐洲累計23萬1951死、544萬587例確診；美國和加拿大共計21萬5330死、734萬8038例確診。

亞洲共計13萬8029死、813萬3468例確診；中東地區共計4萬5157死、196萬6061例確診；非洲共計3萬5670死、147萬5239例確診；大洋洲共計970死、3萬1637例確診。