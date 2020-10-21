美國大選白熱化 牽出拜登女婿 被指與中國有瓜葛

就在拜登之子亨特-拜登與中國的瓜葛尚未撕捋乾淨之際，又爆出拜登女婿克萊恩的創投健康公司與中國的關係。情況越來越複雜：先是拜登之子的硬盤門，然後是特朗普被曝光在中國有銀行賬戶，再然後是拜登的女婿被卷進來，統統與中國有關…。

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耳鼻喉整形醫生克萊恩（Howard Krein）2012年與拜登女兒阿什麗（Ashley Blazer Biden）結婚。當時他們是一對從事慈善事業的伴侶形象。但據China Press10月21日引述兩個美國網站Politico和Breitbart的爆料，拜登女婿主導的StartUpHealth創投健康公司在2018年曾協助兩間大型中國企業進軍美國，一間是“美聯醫邦”（Medbound），其主要業務是在中國的患者與美國的醫生之間建立聯繫。另外，在創投公司StartUpHealth的推動下，美聯醫邦在2018年11月，與中國平安保險合作，“打造放射科，腫瘤科，心腦血管疾病等72個醫學領域的每種醫療資源對接通道。”

該報道還說，今年3月武漢肺炎疫情爆發後， StartUpHealth創投公司贊中國當局應對疫情有方，稱“中國為遏制Covid-19病毒而做出的有系統的緊急反應已成為其他國家的範本”。

紐約郵報日前曝光拜登之子亨特-拜登硬盤門事件。亨特被指在2013年11月隨父訪華，結識中國商人，成為中國一間公司的董事，獲得15億美元，並與一名中國商人“開設了一個銀行賬戶”等等。然後，紐約時報20日刊出調查指出特朗普在中國也有一個中資銀行賬戶。特朗普方面承認擁有中國銀行的賬戶，但稱這個賬戶僅用於繳稅，不涉任何交易。接着，傳出拜登女婿在中國的業務瓜葛，以及他讚揚中國當局處理武漢肺炎得當。

現距美國大選還有兩星期，明天22日特朗普和拜登將進行最後一場辯論。雙方陣營可能會放出更多猛料。目前雙方的猛料大多與中國有關，可見過去與中共交往所得的財富，如今都成了負資產。