最後辯論前夕特朗普問選民：要封鎖還是要繁榮？

美國大選１０月２２日舉行最後一場辯論前夕，兩名候選人特朗普和拜登一動一靜。拜登留在家中做準備，特朗普繼續在關鍵州奔波造勢。他問選民：要封鎖還是要繁榮？

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據香港電台報道，民主黨總統候選人拜登為準備辯論，沒有親身參與在費城的集會，由前總統奧巴馬及民主黨副總統候選人賀錦麗出席。奧巴馬形容現實不是真人秀，他批爭取連任的特朗普無能及不認真工作，稱民眾正承受後果，呼籲選民投票支持拜登。

特朗普選擇在辯論的前一夜，到另一個戰況緊張的北卡羅來納州參加競選集會。他說，面對新型肺炎疫情，選民要在拜登主張的封鎖，和他傾向讓美國繁榮之間，做選擇。特朗普還重申會將美軍從阿富汗帶回美國。

全美已有大約4200萬人提前投票。民調顯示，拜登在全國範圍的支持度領先特朗普，但拜登在少數州的領先幅度持續收窄。

另據法新社報道，之前周三，奧巴馬到搖擺州賓夕法尼亞替拜登競選。他要求民主黨人不要自滿，呼籲他們動員選民推舉拜登上台，取代特朗普。賓夕法尼亞州原是民主黨的傳統票倉，曾經兩次支持奧巴馬上台，但在四年前，在奧巴馬治下工業衰敗的賓州拋棄了民主黨候選人希拉里－克林頓。