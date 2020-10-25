日本防衛大臣強烈批判中國

當地時間24日，日本防衛大臣岸信夫向在東京都內舉行的有關日美合作國際視頻會議發去“視頻寄語”，對在東海南海擴大軍事影響力的中國進行了強烈的批判。

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岸信夫指出：中國以自己的力量為背景加速單方面改變現狀，即使在新冠疫情之禍下仍在加劇事態。

作為中國單方面改變現狀的具體事例，岸信夫指出中國海警船不斷進入釣魚島周邊日本認為是“領海”的區域，創下了連續停留57個小時以上的記錄。

據日本海上保安廳的消息，10月11日至13日，兩艘中國海警船進入釣魚島水域，在日本認為是“領海”的區域，停留57小時39分鐘，中國海警船15日也進入釣魚島水域日本認為是“領海”的區域，並追逐一艘正在航行的日本漁船。

在談及中國的國防開支時岸信夫指出：就是按照公開發表的數字，在過去的30年裡也增長了44倍。岸信夫指出：缺少透明性，急速強化着軍事力量的質與量。

岸信夫還表示今後將加強日美在防衛上的合作。

日本前首相、岸信夫的胞兄安倍晉三隨後也在視頻會議上致辭，圍繞安保政策方面，安倍指出，“目前最大的主題是如何面對正在崛起的中國。”

日本首相菅義偉也發去了視頻寄語，他就日美同盟表明，“今後將繼續強化（日本）自身的作用和能力”，並提及了將與澳大利亞展開合作。

美軍印度太平洋司令部司令戴維森在線參加了該國際視頻會議。

而據聯合國透露，批准《禁止核武器條約》的國家和地區24日達到生效所需的50個，條約將於90天後的明年1月22日正式生效，由於美英法俄中五大擁核國家拒絕加入該條約，依賴美國“核保護傘”的日本也沒有參加。岸信夫25日就此指出：擁核國家沒有參加的條約，不能不讓人對其有效性產生疑問。