對台軍售 美國官員淡化北京制裁威脅風險

就中國威脅將制裁參與對台灣出售武器的美國軍工企業，美國國務院分管軍事國防事務官員周三講話淡化這一威脅風險，稱‘“這並非首次”，他譴責北京使用威嚇手段，稱挑釁者是北京而非尋求自衛的台灣。

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針對美國近期的對台軍售項目，中國周一宣布，將對洛克希德·馬丁公司和參與美國國防導彈製造的波音公司等實施制裁，對此美國國務院分管政治軍事事務局的助理國務卿克拉克·庫珀（Clarke Cooper）周三向記者表示，“這並不是北京第一次威脅要制裁美國公司。”他說，“中國有威脅，也有挑釁行為。”

美國1979年與中華人民共和國建交、與台灣斷交，同年美國國會制定通過的《台灣關係法》，規定美國在發生衝突時協助台灣防衛，包括向台灣提供防禦性武器。

此後華盛頓始終是台灣最大盟友，也是台灣第一大武器供應國。在台海關係緊張、北京威脅如果台灣宣布獨立或有外部干預時將動用武力，美國因此加大對台軍售以期提高台灣抵禦中國軍隊可能攻擊的能力。

庫珀表示，“台灣的安全對印度太平洋地區的穩定至關重要。而”中國方面始終知道華盛頓將會繼續向台灣出售武器”。他譴責北京採取恐嚇手段，並說“挑釁者是他們，而不是需求自我防衛的台灣。”