加拿大法官認同孟晚舟律師部分辯護主張 但未駁回引渡美國案

加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院大法官霍爾姆斯（Heather Holmes）10月28日作出一項裁定，駁回了孟晚舟引渡案檢方律師的一項申請。這項裁定意味着，法官認為美國提供的案件記錄中可能存在“故意遺漏證據”或者“重大證據遺漏”，因此可以被列為申請終止對孟晚舟引渡的理由之一。不過，該法官同樣表示，辯方的觀點不足以裁定立即撤銷對孟晚舟的引渡申請。

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裁定書認為，孟晚舟的申訴無論是要求中止訴訟還是指認“案件記錄”刪除證據既是基於每個分支的分別考慮，也是基於對各個分支的綜合考慮。因此，存在這樣的可能性，即第三分支無法獨自成立，但是在與第一分支和第二分支合並考慮的情況下，就可以成立。因此，法官決定駁回檢方律師的請求。孟晚舟引渡案的審理目前進入了第二個階段，也就是審理美加兩國政府對孟晚舟的逮捕和引渡申請是否存在濫用司法程序的問題。

據悉，孟晚舟的律師用三個分支理由申請終止對孟晚舟的引渡程序，分別是：第一分支，政治干預司法；第二分支，加拿大執法部門逮捕孟晚舟的程序違法並侵犯了她的憲章權利；第三分支，美方提供的證據存在重大遺漏。此前，法官已經接受了第一和第二個分支。代表加拿大司法部的檢方律師認為第三個分支不成立，因此申請法官駁回。但是現在，這三個分支都被法官接受，就意味着孟晚舟的律師有了更多的證據來要求終止對孟晚舟的引渡。

一般引渡案件中不會採納被引渡人提供的證據，但是，法官選擇接受被引渡人的部分證據，表明法官對美國提交的用於支持引渡要求的“案件記錄”內容的可靠性存在疑問。裁定是由法官根據程序法作出的，通常是法官在案件審理過程當中就案件審理程序作出的決定。判決則是法官根據實體法作出的決定，通常在案件審理結束時宣布。

霍爾姆斯在星期三的裁決中寫道，孟稱美國在向加拿大提出的正式引渡請求中歪曲了指控她涉嫌欺詐的證據，這具有“現實的氣息”。她還同意孟晚舟一方有權在案件記錄中“在一定程度上”引入一些其他的證據。霍爾姆斯認為，美國要求引渡的“證據中有一部分在現實上的確可能面臨可靠性的考驗”。加拿大司法部長拉梅蒂(David Lametti)辦公室未立即回復置評請求。華為加拿大分公司則在給路透的答覆中稱，上述決定為“一場重大勝利”。

值得一提的是，儘管霍爾姆斯同意孟的論據不足以立即駁回引渡案，但她指，如果與孟晚舟先前提出的有關程序濫用的其他指控放在一起考慮，這些論據也許能夠做到這點。未參與該案的多倫多引渡律師艾德勒爾（Leo Adler）分析指，該裁決對孟而言是“一次很好的勝利”。他補充說，霍爾姆斯“是一位非常謹慎的法官”。星期五，孟晚舟引渡案證人出席作證的第五個，也是最後一個出庭日，儘管辯控雙方都提議應延長證人出庭日期，以便聽取所有證人的意見。