首任007演員肖恩·康納利去世，享年90歲

據英國廣播公司（BBC）消息，著名蘇格蘭演員肖恩·康納利（Sir Sean Connery ）爵士10月31日逝世，享年90歲。他因飾演英國軍情六處（MI6）特工詹姆斯·邦德而聞名於世，也是第一個將這個角色搬上大銀幕的人，並出演了7部間諜題材的驚悚片。他的演藝生涯橫跨數十年，獲得的眾多獎項包括一座奧斯卡獎、兩座貝夫塔獎和三座金球獎。

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肖恩·康納利，1930年8月25日出生於英國蘇格蘭愛丁堡，英國演員、製片人。1962年，因在第一部“007”電影《007之諾博士》中飾演詹姆斯·邦德而成名，受到好萊塢的重視。康納利的其他電影包括《獵殺紅色十月》、《印第安納·瓊斯 - 最後的十字軍》和《勇闖奪命島》。

長期以來他被認為是飾演007的最佳男演員，且經常在影迷調查中被評為最佳男演員。他在1988年獲得奧斯卡獎，因在《觸不可及》中飾演愛爾蘭警察而被評為最佳男配角。

2000年，他在荷里路德宮被英國女王封為騎士。2005年11月11日，康納利獲得了美國電影學院授予的終身成就獎；2008年1月，他宣布退出影壇。今年8月，康納利迎來了自己的90歲生日。不久前，曾和他合作飾演邦女郎的英國女星瑪格麗特·諾蘭（Margaret Nolan）去世，二人曾合作007系列電影第三部《007：金手指》。

對於康納利去世的消息，007系列電影製片人邁克爾·G·威爾遜（Michael G. Wilson）和芭芭拉·布洛克利（Barbara Broccoli）兄妹通過推特表示，"我們對肖恩-康納利爵士去世的消息感到悲痛。他作為最初的詹姆斯-邦德，將永遠被人們所銘記。當他說出那些令人難忘的話語時，就開始了他不可磨滅的電影史。‘我叫邦德... "詹姆斯-邦德’--他以粗獷而又機智的方式塑造了一個既性感而又充滿魅力的特工形象，徹底改變了世界。他無疑是該系列電影成功的主要功臣，我們將永遠感謝他。"