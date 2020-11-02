印度與法國多方位合作強化印太夥伴關係

印度多地穆斯林有示威抗議法國總統馬克龍在言論自由的原則下，捍衛諷刺伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫，但印度政府卻決定與法國強化印太夥伴關係，以對抗中國的擴張。

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法國總統馬克龍10月21日晚間在被原籍車臣的伊斯蘭恐怖分子斬首的中學教師帕蒂的國家葬禮儀式上表示，他支持諷刺伊斯蘭教先知默罕默德的諷刺漫畫。原因時這位殉職教師由於在課堂上講解言論自由時展示了查理周刊的伊斯蘭先知漫畫引起的風波而被激進伊斯蘭分子殺害。但馬克龍的旨在捍衛法國言論自由的言論激起了一些伊斯蘭國家的抗議浪潮。在擁有1.72億穆斯林人口的印度，最近也在包括孟買在內的全國多個地區爆發示威抗議馬克龍的言論。

但這並未影響印度與法國的合作。中央社報道，在考量中國不斷在印度太平洋地區擴張軍事和政經影響力，甚至把軍事活動延伸到地中海，讓歐洲國家倍感威脅，法國正積極強化與印度的安全合作，更加速將陣風戰鬥機（Rafale）交付給印度的期程，展現法國支持印度在中印邊境阻擋中國的立場。

報道引述印度« 經濟時報»（Economic Times）周一的報道稱，印度外交部次長什林格拉（Harsh Vardhan Shringla）上周訪問法國後，兩國決定透過雙邊外交部、國防部、及軍事與民間實體等合作機制強化印、法在印太地區的夥伴關係。什林格拉在訪法時表示，印度與法國是印太地區強大的合作夥伴，在願景上團結一致，雙方都同意維護自由、開放與包容的印太地區非常重要，雙方也持續致力於維護基於規範的國際秩序。

今年九月份，在中印邊境關係緊張之際，法國國防部長佛羅倫薩·帕里（Florence Parly）曾赴印度進行閃電之旅，以促進法國軍事工業發展。法國方面曾指出，指除了推銷軍火，也希望與印度在該地區推動外交與戰略合作。法國剛剛與印度以及澳大利亞首次召開了三國會議，推升在該地區的多方位合作。 據法新社報道說，這是法國國防部長上任以來第3次訪問印度。消息沒有提及法國防長在印度的行程細節，但與印度外長以及印度國家安全顧問分別有會談。法國防長結束該國訪問前，參加法國5架戰機陣風的正式交接儀式。該批飛機已經在今年夏季初運抵印度。印度一共向法國訂購了36架陣風戰機。

印度是法國在南亞最為重要的合作夥伴以及軍品買家。10年來，印度訂購了法國130億歐元的軍品。

而法國是歐洲第一個推出印太戰略的國家，印度則是法國這項印太戰略的重要支柱；雙方在印度洋的西部和南部緊密合作。