歐盟領導人與歐洲多國政要祝賀拜登與哈里斯：跨大西洋關係重新出發

拜登與哈里斯陣營宣布勝選後，歐洲多國政要與歐盟領導人等紛紛發聲。馬克龍道賀並邀拜登與哈里斯共面挑戰，德國則慶祝跨大西洋關係重新出發。

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德國總理默克爾祝賀拜登勝選，強調了跨大西洋關係的“不可替代性”，德國副總理兼財政部長奧拉弗-舒爾茨也慶祝稱“跨大西洋關係開啟了新的篇章”，德國外交部長黑克-馬斯則表示“為了跨大西洋關係的新起點，德國願意投入與（美國新任總統）的合作當中”。法國總統馬克龍也發推特向拜登與哈里斯道賀，表示“法國與美國有很多共同的任務，來克服目前的挑戰，法國將與美國共同努力”。英國首相約翰遜則“祝賀拜登勝選美國總統，祝賀哈里斯創造歷史性的成就”，同時強調，“美國是英國最重要的盟友，希望英美雙方在氣候合作，貿易，與安全等共同的焦點問題上緊密合作”。意大利總理孔特也在其推特上寫道：“祝賀美國人民和美國機構渡過了這場民主生命力的巨大挑戰，意大利準備好與勝選的拜登總統一道合作，強化跨大西洋關係。美國可以信任意大利，意大利是美國堅定的盟友，戰略的合作夥伴”。

歐委會主席馮德萊恩也向拜登與哈里斯表示祝賀，她強調，“歐盟和美國是朋友，也是盟友，歐盟各國的公民和美國公民共享最深的連結，期待與勝選的拜登總統合作”。歐洲理事會主席米歇爾也向拜登與哈里斯道賀，同時表示，“歐盟已經準備好迎接一個強大的跨大西洋夥伴關係”，並提到了新冠疫情，多邊主義，氣候變化，國際貿易等“歐洲希望與美國一道面對，克服的挑戰”。