約翰遜與默克爾分別向拜登致電道賀

11月10日星期二，德國總理默克爾，英國首相約翰遜等向拜登去電，祝賀其與哈里斯的組合在美國大選當中勝出。

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德國總理府表示，默克爾“和勝選的美國總統就增加對跨大西洋合作的重視，共面全球諸多挑戰”等話題交換了意見，默克爾表示“希望基於信任，進行德美之間的緊密合作”。拜登或將是默克爾自2005年上任以來合作的第5位美國總統，此前在與特朗普政府的合作當中，德美兩國在經濟，防務，乃至於德國和俄羅斯之間的北溪天然氣項目等問題上關係一度緊張，德國明鏡周刊撰文認為“默克爾急切盼望着特朗普離開白宮”。

英國首相約翰遜也在當天致電拜登道賀，英方稱雙方通話約20分鐘，就氣候變化，倡導民主，新冠疫情後的重建，基於北約的安全問題，貿易等英美兩國共同關注的焦點問題做了交流，拜登一名助理也向美國有線電視新聞網表示，拜登“深深相信美英關係的特殊性，希望早日使兩國合作更加強大”。雖然約翰遜本次迅速向拜登道賀，但有着愛爾蘭血統的拜登曾強烈反對英國脫離歐盟，還警告如果北愛爾蘭成為英國脫歐的犧牲品，那麼意味着英國放棄與美國的一切商貿協定。拜登還曾評價約翰遜是特朗普的“身心雙克隆”。