拜登加緊籌建新政府準備入主白宮，特朗普編列新財年預算準備繼續執政

宣布贏得2020總統大選的拜登周二公布了過渡時期工作機構成員名單，加緊籌建新政府，準備入主白宮；但拒絕承認敗選的特朗普，已指示白宮預算辦公室要求各聯邦機構編列下一個財政年度預算案，準備繼續執政。

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上周六，在獲得賓夕法尼亞州的20張選舉人票後，拜登的總票數超過了入主白宮所須的270票的門檻，拜登發表勝選演說，稱將組建他的新政府。本周二，拜登在政權交接網站上公布了約500人過渡機構工作組成員名單，並在特拉華州舉行記者會表示：“我們進展順利，現任政府無論以何種形式不承認我們的勝利，都不會改變局勢，也不會改變我們做自己力所能及的事。”

拜登新政府過渡委員會聯合主席、國會參議員考夫曼（Ted Kaufman）在周二發布聲明中說：過渡委員會的工作成員將在保護國家安全、應對新冠大流行以及展示美國仍然是世界民主的燈塔方面發揮關鍵作用。

聲明說：這些工作組的成員——其中許多人在政府部門擁有豐富的經驗——將會面見前政府官員和追蹤這些機構的專家，以及來自勞工組織、智庫、行業協會和其他非政府組織的官員。

拜登的競選法律顧問鮑爾(Bob Bauer)對福克斯（Fox）新聞表示：毫無疑問，無論我們走哪條路，我們都將非常迅速、非常果斷地向全面過渡行進，讓當選總統拜登完全準備好就職。

但《華盛頓郵報》援引多名政府官員報道稱：準備繼續執政的特朗普已指示白宮預算辦公室要求各聯邦機構為下一個財政年度準備預算案，並禁止各個部門與拜登的過渡團隊合作。

白宮通常在2月發布新財年預算案，拜登如果2021年1月20日宣誓就職，新預算案應由拜登政府向國會提交，特朗普推進預算案的決定使很多官員感到驚訝。

特朗普政府目前制定的預算案將用於從2021年10月1日至2022年9月30日的聯邦政府支出。當被問及新財年的預算程序是否按計畫進行時，白宮預算辦公室發言人說：“當然。”