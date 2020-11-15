德國BioNTech：明年秋天前廣泛接種新冠疫苗對回歸正常至關重要

在美國輝瑞資金之下開發出有效性被認為高達90%的新冠疫苗的德國公司BioNTech表示，明年秋天之前對民眾進行大規模疫苗接種，對生活重回新冠疫情肆虐之前的正常軌道，至關重要。

廣告 繼續瀏覽後續

BioNTech公司的創始人兼首席執行官，土耳其裔科研專家烏戈-薩因（Ugur Sahin）在11月15日星期天對英國廣播公司表示，在疫苗的幫助之下，明年冬天之前，世界有希望重回正軌，但最關鍵的一環，是要在2021年秋天來臨之前，對民眾進行高比率的疫苗注射。

薩因表示：“如果一切都正常繼續進行的話，我們將從今年年底開始發放疫苗，我們的目標是到明年4月之前，發放超過3億支疫苗，這將讓抗擊新冠病毒的鬥爭出現顯著的效果”。薩因還指出，“明年夏天是抗擊病毒最重要的時期，因為在夏天，感染率本身就會下降，而最關鍵的，是要在明年秋冬之前，讓民眾進行高比率的疫苗接種”。他最後表示，“明年，我們有希望過一個正常的冬天”。

就在歐盟擴大新冠病毒疫苗選項，增加早日解封幾率的同時，法國，德國，西班牙，意大利等多國政府卻對限足政策的變化持非常謹慎的態度。星期天，德國經濟部長阿爾特梅爾表示，“德國的限制性措施將會至少再持續四到五個月”。德國政府也發布了一份短視頻，當中呼籲德國民眾在家中的沙發上度過這個冬天，成為“抗擊病毒的英雄”。法國方面，總理卡斯泰也表示“需要和病毒長期共存”。