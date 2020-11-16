避開媒體，馬克龍閉門見蓬佩奧 稱與拜登團隊信息透明

法國總統馬克龍已經和美國勝選總統拜登進行過電話交流，法國外交部的目光也已轉向即將翻開新一頁的美國。在這個時候，仍然堅持認為特朗普會連任的美國國務卿蓬佩奧到訪法國，雙方避開媒體的攝像機與話筒，進行了閉門會談。

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11月16日早間，法國外交部長勒德里昂首先與蓬佩奧碰面，此後總統馬克龍在愛麗舍宮加入了二人。馬克龍強調，本次是應蓬佩奧方面要求進行的會晤，與“拜登總統的團隊保持百分之百的透明”。蓬佩奧本人發推特表示，“今天與我的朋友勒德里昂在巴黎進行了重要的談話，希望能給美國與法國在和平安全領域的共同努力注入新的活力”。隨訪的一名美方發言人稱，蓬佩奧提到了伊朗，稱伊朗的行為“和穩定背道而馳”，還提醒法國，“重視中國共產黨在歐洲進行的惡意活動”。法國外交部方面則表示，和蓬佩奧還談到了亞美尼亞-阿塞拜疆的衝突以及跨大西洋夥伴關係，同時對是否要加速從伊拉克撤退美國駐兵等事宜，表達了法方的看法。

本次蓬佩奧出訪盟國，在與馬克龍會面之前的幾個小時，特朗普仍然發推特，用大寫的英文寫道：“我贏得了選舉”！蓬佩奧本人也在開啟歐洲與中東之旅之前，拒絕承認拜登勝選。他譴責了已經和民主黨方面直接聯繫的外國領導人，同時強調，美國將會“順利過渡到特朗普第二任期”。

法新社評價稱，雖然並未說出口，但本次將會是蓬佩奧最後一次以美國國務卿的身份訪問巴黎。周一早上，蓬佩奧還在榮軍院的花園廣場，向法國遭遇恐怖襲擊的遇難者雕塑獻了花。截至發稿，他已飛抵土耳其，此後還將訪問格魯吉亞，以色列，以及海灣國家。