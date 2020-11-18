約翰遜即將宣布冷戰後英國最重大武裝力量投資計畫 稱英國要結束隱退

根據11月18日的一份公告，英國首相約翰遜即將在19日正式對外宣布大幅提高英國的國防預算，增設新的空天指揮部，國家網絡部隊，和人工智能局。

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由法新社倫敦站發布的消息指出，約翰遜將在本周四在議會面對立法者們揭曉英國“冷戰結束之後最重要的武裝力量投資計畫”，資金達165億英鎊（約合220億美元，185億歐元），在接下來的4年當中提升英國的防務能力。這與保守黨人競選期間許下的諾言-防務費在去年預算的380億英鎊基礎之上，未來4年再增241億英鎊-相吻合。

唐寧街辦公室表示，這批資金將會“夯實英國在歐洲以及在北約的強大防務位置，成為歐洲第一強，北約第二強”。約翰遜在做出正式聲明之前表示，“英國在這場大流行病肆虐期間從牙縫裡擠出了這一決定，因為防務問題必須排在前面”，“國際局勢變得愈發詭譎，競爭愈發激烈，激烈程度在冷戰結束之後尚屬首次，英國必須直面歷史，和盟國們站在一起”。約翰遜還表示，“這次新注入的防務資金，將給英國一個結束隱退時代的機遇，將用來升級英國的作戰能力”。

由於英國脫歐結果莫測，跨大西洋關係即將重新開始，唐寧街指出本次增設防務費，將重點聚焦精尖技術，包括網絡與空天力量，成立人工智能局，國家網絡部隊，以及空天指揮部，期望2022年能夠發射第一枚新火箭。英國防務大臣本-華萊士表示，注資防務，將給英國國防事務吃一顆現代化的定心丸，着眼未來，“依據威脅，調整自身”，”防務將走在創造（至少1萬個）工作崗位，商務機遇的前端，幫助英國人重建疫後經濟”。