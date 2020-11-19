美參院報告呼籲對華問題美歐合作 歐洲議會要員指RCEP是“警鐘”

美國國會參議院最新發布的一份戰略報告詳細闡述了，美國未來的外交方向將着重深化與歐洲盟友的合作，強調應重建以民主秩序為運作原則的國際組織和規範。參議院共和黨領袖還呼籲擴大與歐洲盟友關係，以多邊模式共同制衡中國遍布全球的影響力。大西洋另一邊，歐洲議會最大黨團領袖，歐洲人民黨（EPP）主席韋伯（Manfred Weber）11月18日受訪指，美歐應將區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）視作“為對抗中國影響力，應採取聯合行動的警鐘。”

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美國會參議院外交委員會發布的這份戰略報告題為，“美國與歐洲：跨大西洋合作應對中國問題具體計畫”。（The United States and Europe: A Concrete Agenda for Transatlantic Cooperation on China）。其從七大面向分析美歐必須共同合作應對的中國議題：包括政治及文化的滲透、在國際組織的影響力、貿易及投資的不平等行為、科技競爭、海外商業活動、在非洲，以及印太地區的勢力擴張等。參議員外交委員會主席，共和籍參議員里施（Jim Risch）星期三在參加跨國討論會上說，“中國已經成為美國和歐洲共同利益一個真正的系統性競爭對手。”他指出，“大西洋兩岸越來越認知到這一現實。現在，我們必須將協議共識付諸行動。”

里施強調，中國所構成的挑戰非美國或歐洲國家單一即可應對。“中國太大了，並且裝備太好，”他說。他提到，除了美歐之外，這項全球努力必須要納入澳大利亞、加拿大和其他理念相同的國家。會後，里施在推特上寫道，“剛剛結束了與（英國議會下議院外交事務委員會主席）圖根哈特(Tom Tugendhat)和（歐洲議會外交事務委員會主席）麥克埃里斯特（David McAllister）的討論。關於抗衡中國。美國和歐洲必須一起。”他指出，雙方應就三大方面進行合作：“保護知識產權；維持國際規範；追究中共的責任”。

里施發表的觀點獲得了德國籍歐洲議會議員麥克埃里斯特的支持。他表示，“跨大西洋夥伴在中國問題上面臨著類似的挑戰：不公平貿易行為、網絡安全、虛假信息以及對地緣政治和技術主導地位的追求。” 他說，“新一屆政府承諾將在跨大西洋關係展開新的開始，這（報告）可以被用來加強歐盟和美國之間在中國問題上的合作，特別是在貿易、技術、捍衛以規則運作的多邊主義和人權議題。我們作為立法者，將在這方面扮演重要的角色。”

里施表示，中國經濟在持續增長，但他期望中國發展的同時也能逐步在法治層面有所進步。“同樣重要的是，加強法治，遵守國際準則，那麼中國將能在國際舞台上繼續進行貿易，”他說。據悉，這份124頁的報告最後對美國未來應如何與英國和歐盟深化合作，抗衡北京提出六點建議：分別為保護自由和開放社會免於新的威權統治的入侵；維護國際組織的完整性；打擊不公平的貿易行為和反競爭的經濟策略；開發新技術並形塑其使用方式；應對中國利用“一帶一路”倡議投資所帶來的經濟和安全影響；以及深化在非洲和印太地區的跨大西洋夥伴關係。

歐洲人民黨主席韋伯：美歐應將RCEP視為警鐘

此外，歐洲人民黨主席韋伯18日向《南華早報》表示，“我們需要統一西方世界，並和美國總統當選人拜登結為建設性合作夥伴，以應對中國的挑戰”。他續指，如若中國今年底未與歐盟達成全面的中歐投資協定，以及中方不能兌現具體承諾，則中國恐面臨歐盟更多的貿易限制，如中企可能被禁止參與歐盟公共採購部門的競標，而該部門約佔歐盟GDP的14％。

韋伯說，“中國已經成為美國和歐洲共同利益一個真正的系統性競爭對手。”他指出，歐盟和美國的經濟規模，共佔全世界GDP的50％，儘管他個人不完全同意現任美國總統特朗普應對中國的做法，但歐洲整體而言仍須保持強硬、利用美國的經濟實力，並向北京表明情況已經改變，歐中不能再按照過去30年的方式往來。韋伯認為，預計拜登大致上，不會改變當前美國對中國的態度。除了與美國合作外，他提出，歐洲還必須建立更好的貿易防禦機制，以應對中國的貿易行為，且歐盟對成員國投入數10億歐元預算建設的關鍵基礎設施等，也不應被中國國企掌握。

韋伯指出，歐盟目前所有貿易防禦措施中，有65％與中國有關，顯示在歐盟建立公平、正常貿易關係的目標上，中國是最大的問題。他說，“中國必須理解，歐中正在進行的談判至關重要，因為這將顯示中國是否準備好朝歐盟認同的方向發展，或中國會在歐洲針對台灣或新疆問題，持續其侵略性外交，若歐洲看不到中國有進展，則歐中關係可能會更糟”。