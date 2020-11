美參院報告呼籲對華問題美歐合作 歐洲議會要員指RCEP是“警鐘”

美國國會參議院最新發布的一份戰略報告詳細闡述了,美國未來的外交方向將着重深化與歐洲盟友的合作,強調應重建以民主秩序為運作原則的國際組織和規範。參議院共和黨領袖還呼籲擴大與歐洲盟友關係,以多邊模式共同制衡中國遍布全球的影響力。大西洋另一邊,歐洲議會最大黨團領袖,歐洲人民黨(EPP)主席韋伯(Manfred Weber)11月18日受訪指,美歐應將區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)視作“為對抗中國影響力,應採取聯合行動的警鐘。”

美國會參議院外交委員會發布的這份戰略報告題為,“美國與歐洲:跨大西洋合作應對中國問題具體計畫”。(The United States and Europe: A Concrete Agenda for Transatlantic Cooperation on China)。其從七大面向分析美歐必須共同合作應對的中國議題:包括政治及文化的滲透、在國際組織的影響力、貿易及投資的不平等行為、科技競爭、海外商業活動、在非洲,以及印太地區的勢力擴張等。參議員外交委員會主席,共和籍參議員里施(Jim Risch)星期三在參加跨國討論會上說,“中國已經成為美國和歐洲共同利益一個真正的系統性競爭對手。”他指出,“大西洋兩岸越來越認知到這一現實。現在,我們必須將協議共識付諸行動。”

里施強調,中國所構成的挑戰非美國或歐洲國家單一即可應對。“中國太大了,並且裝備太好,”他說。他提到,除了美歐之外,這項全球努力必須要納入澳大利亞、加拿大和其他理念相同的國家。會後,里施在推特上寫道,“剛剛結束了與(英國議會下議院外交事務委員會主席)圖根哈特(Tom Tugendhat)和(歐洲議會外交事務委員會主席)麥克埃里斯特(David McAllister)的討論。關於抗衡中國。美國和歐洲必須一起。”他指出,雙方應就三大方面進行合作:“保護知識產權;維持國際規範;追究中共的責任”。

里施發表的觀點獲得了德國籍歐洲議會議員麥克埃里斯特的支持。他表示,“跨大西洋夥伴在中國問題上面臨著類似的挑戰:不公平貿易行為、網絡安全、虛假信息以及對地緣政治和技術主導地位的追求。” 他說,“新一屆政府承諾將在跨大西洋關係展開新的開始,這(報告)可以被用來加強歐盟和美國之間在中國問題上的合作,特別是在貿易、技術、捍衛以規則運作的多邊主義和人權議題。我們作為立法者,將在這方面扮演重要的角色。”

里施表示,中國經濟在持續增長,但他期望中國發展的同時也能逐步在法治層面有所進步。“同樣重要的是,加強法治,遵守國際準則,那麼中國將能在國際舞台上繼續進行貿易,”他說。據悉,這份124頁的報告最後對美國未來應如何與英國和歐盟深化合作,抗衡北京提出六點建議:分別為保護自由和開放社會免於新的威權統治的入侵;維護國際組織的完整性;打擊不公平的貿易行為和反競爭的經濟策略;開發新技術並形塑其使用方式;應對中國利用“一帶一路”倡議投資所帶來的經濟和安全影響;以及深化在非洲和印太地區的跨大西洋夥伴關係。

歐洲人民黨主席韋伯:美歐應將RCEP視為警鐘

此外,歐洲人民黨主席韋伯18日向《南華早報》表示,“我們需要統一西方世界,並和美國總統當選人拜登結為建設性合作夥伴,以應對中國的挑戰”。他續指,如若中國今年底未與歐盟達成全面的中歐投資協定,以及中方不能兌現具體承諾,則中國恐面臨歐盟更多的貿易限制,如中企可能被禁止參與歐盟公共採購部門的競標,而該部門約佔歐盟GDP的14%。

韋伯說,“中國已經成為美國和歐洲共同利益一個真正的系統性競爭對手。”他指出,歐盟和美國的經濟規模,共佔全世界GDP的50%,儘管他個人不完全同意現任美國總統特朗普應對中國的做法,但歐洲整體而言仍須保持強硬、利用美國的經濟實力,並向北京表明情況已經改變,歐中不能再按照過去30年的方式往來。韋伯認為,預計拜登大致上,不會改變當前美國對中國的態度。除了與美國合作外,他提出,歐洲還必須建立更好的貿易防禦機制,以應對中國的貿易行為,且歐盟對成員國投入數10億歐元預算建設的關鍵基礎設施等,也不應被中國國企掌握。

韋伯指出,歐盟目前所有貿易防禦措施中,有65%與中國有關,顯示在歐盟建立公平、正常貿易關係的目標上,中國是最大的問題。他說,“中國必須理解,歐中正在進行的談判至關重要,因為這將顯示中國是否準備好朝歐盟認同的方向發展,或中國會在歐洲針對台灣或新疆問題,持續其侵略性外交,若歐洲看不到中國有進展,則歐中關係可能會更糟”。