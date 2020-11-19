自我隔離的約翰遜以4年1900億英鎊軍費接風新跨大西洋關係

11月19日星期四，因與確診新冠的患者有過短暫接觸而仍在自我隔離的英國首相鮑里斯-約翰遜如期通過一場視頻會議，向議員們正式宣布英國新增軍費241億英鎊 ，未來4年英國軍費總額因此達到1900億英鎊，約合歐元2120億，這使英國成為“全歐洲軍費佔國內生產總值比例最重的國家（2.2%），在北約也僅次於美國”。

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本次英國提高軍費與原定相比高出10%，將主要投入人工智能，網絡安全，空天計畫，2022年發射英國衛星與火箭（約翰遜稱地點暫定蘇格蘭）等。約翰遜表示，上述這些領域將“每年創造一萬個就業崗位”。他宣布，“英國將重新回到歐洲軍事最強的地位，結束隱退時代”，“未來20年英國的國家安全取決於現在的決定，國際形勢比冷戰結束之後的任何時期都要更為波詭雲譎，更加需要競爭力”，“英國此舉彰顯着英國對北約，對跨大西洋聯盟，對全世界友邦盟國們的安全的承諾”。約翰遜的上述聲明一經公布，工黨領袖斯塔莫表示支持，但認為需要更加有策略，在資金來源上更加清晰。

美國國防部代理部長米勒迅速回應表示歡迎，稱“英國是美國最堅定，最出色的盟友，本次英國宣布增加軍費預算，顯示出英國人致力於北約，致力於和美國共同的安全”。

英國簡氏信息集團專家安娜-波佩斯庫表示，誠然英國本次宣布的軍費投資計畫十分可觀，但放眼全歐洲，其他國家也都是這樣做的，英國此舉“只不過是和其他歐洲國家保持步調一致罷了”。她強調，“雖然新冠疫情讓各國財政遭受非常大的壓力，但各國都在想辦法投資國防”。

英國中右翼的“保守黨之家”網站編輯，前議員保羅-古德曼則評論發問：“現如今歐洲哪個國家既有軍事能力，也有支持美國領導的歷史背景呢？法國滿足第一個條件，但不滿足第二個；德國滿足第二個條件，卻不滿足第一個，只有英國既有軍事能力，又有支持美國領導的歷史背景”。