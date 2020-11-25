收緊移民政策：恐一些亞洲和非洲旅客黑在美國，特朗普政府要求旅客開高額保金

11月25日法新社華盛頓站消息，特朗普政府新近決定發出一份移民政策收緊政令，要求部分來自亞洲和非洲的赴美旅客開具可以高達1萬5千美金的保金，目的是“試圖打消他們在簽證到期之後，繼續留在美國的念頭”。

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上述政令將從今年11月24日開始生效，暫定為期6個月，作為前期試水。但被宣布勝選的拜登若在明年1月20日上任，預期將像其承諾的一樣，開展一個包容接納的移民政策，因此或將提早結束特朗普政府的這一決定。

這一決定主要涉及非洲的安哥拉，布基納法索，布隆迪，佛得角，吉布提，厄立特里亞，岡比亞，幾內亞比索，利比里亞，毛里塔尼亞，民主剛果共和國，聖多美和普林西比，蘇丹和乍得；以及亞洲的阿富汗，不丹，緬甸，伊朗，老撾，敘利亞，也門；最後還有巴布亞新幾內亞。

這份聲明zhi'chu，上述這23個國家當中，有超過10%的赴美旅客在簽證結束之後，留在了美國境內。新的政策將要求上述國家持有B種類簽證：旅遊或短期商務簽證的入境人員，支付可高達15000美金的一筆款項，如果不按時離境，這筆錢將由美國移民和海關部門收走，不予返還。政令指出，上述變化不涉及大學生或者發達國家免於簽證的旅客。這一政令沒有經過公眾討論期或者過渡期，和往常其他的移民政策變更有所不同。